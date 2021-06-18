Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что теоретически нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу могут пригласить в «Реал».

«Об Артеме в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в «Зените». Но никогда не знаешь, как все сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть – однажды его пригласят в «Реал», – цитирует 48-летнего Карлоса Sport24

Карлос – чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель 20 титулов с разными клубами.

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