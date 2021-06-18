Московские фан-зоны для просмотра матчей Евро-2020 будут закрыты из-за обстановки с коронавирусом: мэр города Сергей Собянин объявил об ужесточении действующих мер до 29 июня включительно.

«Наши посетители и работники зачастую говорят, что мы зря пристаем к ним с ограничениями и вакцинацией. Особенно после того, что они видят по телевизору. Мероприятия, спортивные, зрелищные, гуляльные и так далее. Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей.

Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людей. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – написал Собянин в блоге

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Фан-зоны в Санкт-Петербурге, где проводятся матчи Евро, пока не закрываются.

Сборная России набрала три очка в двух матчах и 21 июня проведет решающий матч с Данией.

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