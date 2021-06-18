Последние дни выдались для нападающего сборной Швеции Маркуса Берга невероятно напряженными. Игрок наверняка привык к резкой критике и недовольству со стороны болельщиков, экспертов и медиа. Но после матча первого тура группового этапа Евро-2020 против сборной Испании 34-летнему форварду довелось пережить по-настоящему масштабную травлю.

Промах, буллинг, полиция

На 61-й минуте Берг запорол, пожалуй, самый железный момент сборной Швеции в матче: с четырех метров он не попал по пустым воротам после подачи Александра Исака. Игра завершилась со счетом 0:0, и после финального свистка инстаграм бывшего футболиста «Краснодара» наводнили гневные комментарии. Берга называли позором страны, призывали сжечь паспорт и лишить гражданства. Разумеется, не забыли хейтеры о самых неприятных словах в адрес близких Маркуса и пожеланиях смерти игроку. Комменты на страничке шведа буквально разрывало от ненависти. Не меньший кошмар творился и в официальном инстаграм-аккаунте сборной Швеции.

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Промах Маркуса Берга в матче Испания – Швеция на Евро-2020 Фото: Eurosport

Позже на смену эмоциям пришел рассудок: некоторые хейтеры сжалились над Бергом и принялись удалять комментарии. Но, несмотря на это, масштаб кибербуллинга было невозможно игнорировать. Шведская федерация футбола выступила с заявлением, что обратится в полицию в связи с виртуальным преследованием игрока. «Вероятно, сегодня многие просыпаются и сожалеют о том, что написали вчера. Но имейте в виду: вам могут позвонить из полиции. Мы внимательно изучили все комментарии. Их более чем достаточно, чтобы понять: эта история перешла все допустимые границы», – заявил начальник службы безопасности сборной Швеции Мартин Фредман во вторник, 15 июня.

По словам Фредмана, процесс составления протокола и передача дела в полицию происходит при непосредственном участии Берга – Федерация футбола Швеции во всем консультируется с капитаном национальной команды. Теперь анализировать комментарии и искать основания для возбуждения уголовных дел предстоит шведской полиции.

Как отреагировали партнеры?

Товарищи по команде сплотились вокруг Берга: «Все произошедшее настолько нелепо, что я даже не собираюсь уделять этому внимание. Я и все остальные игроки сборной знаем, насколько Берг важен для команды. Люди продемонстрировали невероятно низкое поведение. Маркус знает, что мы все его поддерживаем», – сказал репортерам вратарь Робин Ульсен. «Мне очень жаль, что случилось подобное. Мы все вместе выигрываем и все вместе проигрываем», – сказал Александр Исак.

Себастьян Ларссон осудил шведское медиа Aftonbladet за то, что оно не вмешалось и вовремя не удалило оскорбительные комментарии в своих аккаунтах в фейсбуке, твиттере и инстаграме: «Мне грустно, что крупные компании не заинтересованы в том, чтобы с этим бороться. Те, кто пишет нечто подобное, должны нести ответственность. Мне очень трудно представить, что они способны сказать это кому-то прямо в лицо».

Маркус Берг, Испания – Швеция, Евро-2020 Фото: Getty Images

Чат любви

После критики со стороны Ларссона Aftonbladet приняло меры и в ответ на грубость и ненависть фанатов придумало способ создать прямо противоположное настроение. Теперь медиа организовало собственный «чат любви» для Маркуса Берга. Каждый может прийти в комментарии и отправить приятное сообщение для игрока. «Мы поддерживаем вас всей страной, не даем хулиганам побеждать», – написал там, например, пользователь Jempa.

Что сказал сам Берг?

Капитан сборной Швеции прокомментировал произошедшее в инстаграме. Он опубликовал пост, в котором поблагодарил за поддержку и напомнил о важности борьбы с агрессией в интернете.

«Футбол немыслим без страсти. Но чего в нем не должно быть, так это угроз, ненависти и оскорблений. Прошлой ночью границу пересекло много людей. Для болельщиков это кажется будничным делом, но с этим нельзя мириться. Дети и молодые люди изнутри читают и формируют свое поведение, что создает порочный круг. Вместе мы должны действовать для улучшения климата в социальных сетях. Всем тем, кто подвергался кибербуллингу, я хочу передать всю свою поддержку и любовь. Мы должны говорить об этом и действовать против этого. Поговорите друг с другом, в школе, со своими детьми и родителями. Вместе мы можем изменить мир к лучшему и показать, что мы вместе против агрессии и ненависти», – написал Берг.

Уже сегодня у Маркуса будет отличный шанс заставить замолчать ненавистных комментаторов на поле – матч второго тура Евро-2020 Швеция – Словакия стартует в 16:00 по московскому времени.

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