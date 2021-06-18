«Деклан, что ты наделал? Ты о нас подумал?!» – всхлипывала молодая женщина Никки с годовалой дочуркой Шейн на руках. Напротив стоял футболист и ее муж Деклан Галлахер, которого приговорили к трем годам тюрьмы за разбойное нападение. Клуб защитника «Данди» разорвал с ним контракт – так в 24 года воспитанник «Селтика» оказался в безвыходной ситуации и даже думал о самоубийстве. Остановила поддержка семьи – жены и отца.

Галлахера занесло весной 2013 года. Центральный защитник и его друг детства Энтони Маррей весело проводили время в ресторане, и вышли подышать свежим воздухом. Там они стали свидетелем ссоры с участием Стивена Финдли, его жены Мэри Докери (пара праздновала годовщину свадьбы), их взрослого сына и другой молодой пары. Конфликт возник после того, как сын Докери начал приставать к девушке.

Деклан Галлахер против игрока «Селтика» Альбиана Аети Фото: Getty Images

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Галлахер и Маррей вмешались, случилась потасовка, в результате которой Докери получила пощечину от друга Галлахера. Докери вступился за жену, но не справился с разгоряченными алкоголем футболистами и скрылся вместе с ней в ресторане. Пара вызвала такси, но не дождалась – слетевшие с катушек Галлахер и Маррей достали из автомобиля бейсбольные биты и отправились на поиски жертв. Деклан нашел Финдли в туалете и как следует поорудовал битой.

У пострадавшего оказался проломлен череп, что вызвало кровоизлияние в мозг – Стивен провел в реанимации неделю, чудом выжил, но остался инвалидом. Летом 2015-го суд приговорил Галлахера и Маррея к трем годам тюрьмы, но Деклана отпустили на свободу под залог. Однако потерпевшие подали апелляцию, после которой футболист оказался за решеткой. Он отбывал срок в тюрьме открытого типа в шотландском замке Хантли.

«В тюрьме у меня было много времени ответить себе на вопрос, что же случилось в тот вечер. До сих пор не могу поверить, что совершил жесткое преступление – от этого не раз становилось страшно. Но я взял себя в руки и отвлекался с помощью тренировок», – признался футболист. Галлахера отпускали на тренировки в составе «Ливингстона» – он поддерживал форму с браслетом на ноге. В таком режиме он прожил полтора года, после чего суд принял во внимание его примерное поведение и наличие маленького ребенка, и освободил из-под стражи.

Деклан Галлахер Фото: Getty Images

Парень вышел на свободу в 2017 году и в первой же игре положил гол в чемпионате «Райт Роверс». «Испытал неповторимые чувства и первым делом посмотрел на трибуны, где за меня болели жена и дочь. Я бросился к краю поля и поцеловал обручальное кольцо. В тот момент почувствовал невероятное облегчение. С тех пор похожие эмоции накатывали на меня лишь два раза – после дебюта за сборную Шотландии и выхода в финальную часть чемпионата Европы», – сияет Деклан.

Пострадавший Финдли был сильно недоволен досрочным выходом футболиста на свободу – он подал несколько апелляций, но суд оказался на стороне игрока. Галлахер играл все лучше и лучше, и в 2019-м перешел в статусный «Мазервелл», где спустя всего один сезон заслужил капитанскую повязку. Еще через год он в составе сборной приехал в Белград на решающий матч отборочного этапа Евро-2020 и помог команде спустя 23 года попасть в финальную часть. Шотландцы реализовали шанс в серии пенальти.

Перед игрой Деклан получил эмоциональное сообщение от отца, которое прочитал перед всей командой. Оно оказалось настолько трогательным, что все игроки им прониклись. В тот день за него болела не только семья, но и бывшие сокамерники. «В тюрьме я встретил людей со сложной судьбой – их истории помогли мне осознать, что нельзя упустить второй шанс. Я пашу ради этого на пределе возможностей и становлюсь лучше каждый», – рассказал Галлахер.

После выхода из тюрьмы у Деклана родилось еще двое детей. Все победы он посвящает семье, а пар выпускает исключительно на поле. В свободное время он строит дом неподалеку от Глазго – желание почесать руки больше не появляется.

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