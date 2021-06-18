Капитан сборной Испании Серхио Бускетс, переболевший коронавирусом, сдал отрицательный тест.
По словам пресс-службы национальной команды, футболист вернется в расположение уже сегодня, 18 июня, и отправится в Севилью на матч второго тура группового этапа. Полузащитник заболел 6 июня и пропустил матч со сборной Швеции.
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- Матч Испании и Швеции завершился со счетом 0:0.
- 19 июня состоится матч со сборной Польши.
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