Опубликовано 18/06/2021 в 11:40 GMT | Обновлено 18/06/2021 в 11:48 GMT

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс, переболевший коронавирусом, сдал отрицательный тест.

По словам пресс-службы национальной команды, футболист вернется в расположение уже сегодня, 18 июня, и отправится в Севилью на матч второго тура группового этапа. Полузащитник заболел 6 июня и пропустил матч со сборной Швеции.

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19 июня состоится матч со сборной Польши.

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