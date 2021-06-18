Валентин Бубукин – один из самых легендарных игроков за всю историю советского футбола. Он был в составе сборной СССР на первом чемпионате Европы-1960 и внес существенный вклад в победу команды на турнире. Еще до приглашения в сборную он стал участником истории, которая похожа на легенду. Но как подтверждал позже сам Бубукин, случившееся – абсолютная правда.

В 1957 году «Локомотив», за который выступал Бубукин, выиграл Кубок СССР. Финальный матч со «Спартаком» проходил в «Лужниках» и собрал 103 тысячи зрителей, что на тот момент было рекордом страны. Единственный мяч, который и принес железнодорожникам трофей, в ворота «красно-белых» всадил Валентин Бубукин. Победа в Кубке открыла «Локомотиву» дорогу за рубеж – клуб совершил турне по странам Азии. Поездка в Индонезию стала особенной – ведь там Бубукин чуть не убил соперника мячом и получил собственный мерч.

Накануне матча с местным клубом в Индонезии пошел тропический ливень. Поле разбухло, но отменять игру никто не стал – команды вышли на раскисшую поляну. В то время играть приходилось мячом, который был сделан из бычьей кожи. От влаги он сильно увеличился в размерах и потяжелел – по словам самого Бубукина, в перерыве он попросил заменить мяч, но хозяева отказались.

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Валентин Бубукин, турне по Японии Фото: Getty Images

В начале второго тайма Бубукин сходу нанес мощный удар, находясь метрах в сорока от ворот – на пути мяча встал индонезийский защитник. Разбухший мяч угодил ему точно в лоб, и несчастный игрок моментально рухнул на газон. Изо рта пошла пена, на поле выехала скорая помощь. Пульс у лежащего без движения футболиста не прощупывался – врачи констатировали клиническую смерть. К счастью, парня удалось реанимировать – после того, как он пришел в себя, игрока тут же увезли в больницу.

«По радио объявили, что я убил индонезийского футболиста. Но он выжил. Через три дня навестил его в госпитале. Корреспонденты понаехали! Я попросил извинения, мол, так получилось - это футбол. Он головой кивает, дескать, все нормально. Я даже прославил этого игрока. Да и сам прославился», – вспоминал позже сам Бубукин.

Советский футболист моментально стал местной знаменитостью – по Джакарте распространился слух об игроке с железной ногой. Индонезийцы подбегали к Бубукину на улице и хватали его за ногу, чтобы проверить – неужели она действительно сделана из металла? А позже местные предприниматели даже запустили в Индонезии линейку предметов личной гигиены – под брендом «Бубукин» продавали зубную пасту, шампуни и кремы для бритья. Правда, никаких финансовых отчислений самому игроку никто не предложил.

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