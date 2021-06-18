Ведущий ютьюб-шоу «ТаТоТаке» Андрей Сенькив обвинил бывшего главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко в коррупции. Он сообщил, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сыграл на чемпионате Европы-2016 из-за взяток тренерскому штабу.

Сенькив обратил внимание , что в 2016-м Зинченко выпустили на несколько минут в матче национальной команды против Испании, чтобы заиграть за Украину. Затем футболист, выступавший тогда за «Уфу», пропустил следующие встречи отбора на чемпионат мира, но попал в окончательную заявку на Евро.

«Тогдашний руководитель «Уфы» Шамиль Газизов уже имел на руках предложение «Ман Сити». Он обратился к Михаилу Фоменко с предложением.

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По нашей информации, тогда Фоменко делал такие вещи. Было такое название – «дети Фоменко». Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги. Он их заигрывал, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространенная практика в странах третьего мира – Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине.

Агенты Зинченко – россияне, точно один из них – Алан Прудников. Они вместе с руководителем «Уфы» обратились к Фоменко с предложением: Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче. По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал 1000 долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016», – заявил Сенькив (цитата по украинской версии Tribuna.com ).

Журналист сообщил, что форвард Александр Ковпак, полузащитник Артем Путивцев и защитник Артем Пилявский попали в сборную Украины именно по такой коррупционной схеме. Он обвинил помощника Фоменко Александра Заварова в продвижении центрхава Валерия Федорчука в национальную команду.

Сенькив подсчитал, что Зинченко сыграл на чемпионате Европы-2016 во всех трех матчах и без компенсированного времени провел на поле 96 минут. Таким образом, тренерский штаб Украины, по сведениям журналиста, получил за это около 100 тысяч долларов.

Экс-ассистент главного тренера национальной команды Александр Заваров уже опроверг эту информацию ютьюб-шоу «ТаТоТаке». «Это вообще кошмар, я даже не знаю, кто это такой. Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться, потому что это какое-то дикое рассуждение. Я оправдываться не хочу, даже бред этот не хочу слушать», – ответил Заваров Tribuna.com.

Александр Зинченко перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити» в июле 2016 года как раз после окончания чемпионата Европы.

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