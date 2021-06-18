Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену в госпитале в Копенгагене установят имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). Это связано с сердечным приступом, который он перенес в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы против сборной Финляндии.

Но эта операция, вероятно, будет стоить ему карьеры в миланском «Интере». В La Gazzetta dello Sport напомнили , что в Италии действует специальный протокол Организационного кардиологического комитета, запрещающий занятия контактными видами спорта при установленном кардиостимуляторе. Это связано с риском поломки девайса при неудачном столкновении на поле.

При этом у Эриксена есть шанс вернуться в состав «нерадзурри», если кардиовертер-дефибриллятор не будет постоянным. Кристиана выпишут из больницы в пятницу, 18 июня, он пройдет дополнительные обследования в Милане через четыре-пять недель.

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Если медики установят причину остановки сердца, то избавят футболиста от ИКД. Но в этом случае датчанину потребуется специальное разрешение для выступлений в Серии А. Его получение будет зависеть от физического состояния игрока.

Также в La Gazzetta dello Sport напомнили ситуацию с полузащитником «Интера» Халилу Фадига. В 2003 году он переехал на «Джузеппе Меацца» из «Осера». Но на медосмотре врачи выявили проблемы с сердцем и не разрешили сенегальцу с бельгийским паспортом играть в Серии А. Боссы «нерадзурри» продали Фадига в «Болтон» спустя сезон.

В чемпионате Италии-2020/21 Кристиан Эриксен провел 26 матчей за «Интер» и забил три мяча.

Похожий кардиостимулятор установлен у футболиста сборной Голландии Дэйли Блинда. Но он провел карьеру в «Аяксе», «Гронингене» и «Манчестер Юнайтед» и не приближался к клубам Серии А.

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