Швеция обыграла Словакию (1:0) на «Газпром Арене» в рамках второго тура группы Е.

После успешного старта на Евро-2020 соперники разыгрывали временное первое место в своем квартете. Однако с самого начала игры стала объективна тяжесть команд в атаке. Шведы очень много владели мячом, но за первые 45 минут ни разу не пробили в створ. У словаков такой же результат точных выстрелов, однако их атаки в первой половине были конкретнее.

Начало второго тайме не отличалось от первого: команды много владели мячом и боролись, но не создавали остроты у чужих ворот. Однако с середины тайма преимущество отошло к Швеции, которая не реализовала кучу огненных моментов. Гол пришел на 77-й минуте. Эмиль Форсберг реализовал пенальти и принес шведам победу.

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Швеция после двух туров набрала 4 очка, Словакия – 3. В Вечером матч проведут Испания (1 очко) и Польша (0).

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