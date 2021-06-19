Чемпионат Европы 1972 года проходил в Бельгии. Это был четвертый по счету турнир, а сборная СССР стала единственной командой на континенте, отбиравшейся в финальную часть все четыре раза.

Перед началом турнира боссы УЕФА ввели пару правил. Первое: наконец разрешили тренерам делать по две замены. До этого матч игрался строго стартовым составом от начала и до конца. Второе: введены послематчевые пенальти в случае ничейного результата. Сейчас уже трудно представить, но до 1971 года, если команды играли вничью, победитель определялся подброшенной монеткой. Это нелепое правило пересмотрели после того, как сборная СССР не попала в финал Евро-1968. Матч с Италией завершился со счетом 0:0, судья достал монету в 10 франков, бросил жребий и лишил сборную Советов шанса на титул.

Путь к финалу

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В отборе СССР занял уверенное первое место в группе с Испанией, Кипром и Северной Ирландией, а в плей-офф спокойно прошел Югославию (0:0 и 3:0). Параллельно в 1/2 Евро попали ФРГ, Венгрия и хозяйка Бельгия.

Сборная СССР на Евро-1972 Фото: Imago

В первом полуфинале немцы выигрывали у Бельгии 2:1, в то же время в Брюсселе встречались СССР и Венгрия. Команда Советов победила с минимальным счетом благодаря мячу Анатолия Конькова. Игрок донецкого «Шахтера» забил на 53-й минуте после розыгрыша углового. Все складывалось хорошо, пока в своей штрафной не нарушил правила Реваз Дзодзуашвили, и арбитр назначил пенальти. Голкипера киевского «Динамо» Евгения Рудакова не просто так признали лучшим футболистом Союза-1971: вратарь отразил пенальти, и сборная СССР вышла в долгожданный финал.

Главная звезда перед Евро

Рудаков блистал еще до Евро-1972. На турнир 30-летний голкипер приехал в статусе одного из лучших игроков сборной. В 1969 и 1971 годах его признали лучшим вратарем СССР, в Европе тоже слышали о талантливом игроке. Он был номинирован на «Золотой мяч» в 1971-м и занял 12-е место в рейтинге. Четырежды чемпион Союза, обладатель Кубка СССР – Рудакова называли истинным наследником легендарного Льва Яшина. Считалось, что его лидерские качества и великолепная игра обязательно помогут сборной добиться высоких результатов на Евро. Так и случилось: сэйв Рудакова вывел сборную в финал чемпионата Европы, где команда сыграла против Германии.

Евгений Рудаков Фото: Imago

Кто тренировал

В 1972 году сборной СССР руководил Александр Пономарев. О новом главном тренере ходило много разговоров. Во-первых, потому что в 1965-м Пономарев уехал в Финляндию и стал первым советским тренером на Западе. Там он вытащил команду «Упон Палло» из второй лиги и чуть не добрался с ней до медалей в главной.

Во-вторых, именно Пономарев вернул Яшина в футбол. После провального чемпионата мира-1962 и травли со стороны болельщиков Лев Иванович отказывался выходить на поле и планировал закончить карьеру. Пономарев серьезно поговорил с голкипером, посоветовал ему отдых, а после тренировал Яшина по индивидуальной программе. В 1963 году Лев Яшин выиграл «Золотой мяч». Тогда о Пономареве заговорили как о тренере экстра-класса.

Встав у руля сборной, Пономарев стал наводить порядок в абсолютно несыгранной, разваливающейся команде. Однако сосредоточиться на работе до конца не получилось: у тренера обнаружили рак желудка. Страшные боли не позволяли полноценно руководить сборной, отвлекали и даже заставили пропускать важные матчи. В такие моменты главного тренера замещал Николай Гуляев. В федерации футбола о диагнозе Александра Пономарева знали, но не пожалели. Решение было принято – только Пономарев поведет команду на Евро-72.

Как прошел финал

«Трудно предугадать, каким будет исход нашей встречи с ФРГ. Ясно, что матч будет совсем другим, чем тот, который был в Мюнхене», – предсказывал результат финала главный тренер сборной СССР. Команды ФРГ и Союза уже встречались в товарищеском матче в конце мая, и в Мюнхене немцы разгромно победили (4:1). Сборной СССР тогда, правда, руководил как раз Гуляев.

Но и с Пономаревым у Советов не получилось сыграть лучше против непобедимых немцев. Сборная опять разгромно влетела – 0:3. Герд Мюллер обескуражил оборону СССР и оформил дубль. Отличился и Виммер, приговорив команду Советов.

Гол Герда Мюллера Фото: Imago

Кто стал звездой

Несмотря на проваленный финал, в символическую сборную турнира попали Евгений Рудаков, Реваз Дзодзуашвили и Муртаз Хурцилава. В этом же году сборная СССР взяла бронзовые медали на Олимпийских играх в Мюнхене. Анатолий Коньков провел сумасшедший сезон в «Шахтере» и перешел в киевское «Динамо», а в 1990 году возглавит петербургский «Зенит».

О Евро-1972 игроки сборной Советов вспоминали неохотно. «Соперники играли, а мы, стыдно сказать, только мешали им это хорошо делать. Старались мешать. И старались безуспешно», – сказал участник матча Виктор Колотов.

Команда ФРГ превосходила СССР в классе. За бундесманшафт выступали легенды мирового футбола: Герд Мюллер, Гюнтер Нетцер, Франц Беккенбауэр. Эта сборная не пустила в финал 1972-го действующих чемпионов Европы англичан, а еще через два года выиграла домашний ЧМ.

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