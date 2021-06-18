Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 300 миллионов подписчиков в инстаграме. Он опередил актера Дуэйна Скалу Джонсона (246 миллионов фолловеров) и певицу Ариану Гранде (244 млн фолловеров).

В топ-10 еще только один спортсмен. На восьмом месте оказался капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. У него 218 миллионов подписчиков.

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Также в первой десятке очутились модель Кайли Дженнер (241 млн фолловеров), певица Селена Гомес (238 млн), бизнесвумен Ким Кардашьян (229 млн), певица Бейонсе (186 млн), певец Джастин Бибер (178 млн) и модель Кендалл Дженнер (170 млн).

Криштиану Роналду впервые возглавил рейтинг самых популярных пользователей в инстаграме в октябре 2018 года. Тогда он обошел Селену Гомес. В январе 2021-го Криштиану добил подписоту в инсте до 250 миллионов юзеров.

В феврале этого года Роналду первым в мире аккумулировал 500 миллионов подписчиков в социальных сетях. Тогда у португальца набралось полмиллиарда фолловеров совокупно в инстаграме, фейсбуке и твиттере.

В июне Forbes назвал Криштиану третьим спортсменом и первым футболистом, который за карьеру заработал 1 миллиард долларов. Двое других – баскетболист Майкл Джордан и гольфист Тайгер Вудс.

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