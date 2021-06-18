Сборная Швеции – очень странная команда. Последний успех (бронза ЧМ-1994) случился 27 лет назад, но все по привычке считают скандинавов очень опасными: любая жеребьевка сопровождается словами «Блин, шведы…»

Уже в первом матче на Евро в крутости шведов засомневались: да, команда Яне Андерссона выстояла против Испании, но владела мячом жалкие 14,9% времени – антирекорд всех чемпионатов Европы. Во второй игре желто-синие тоже не особо впечатлили, хотя им противостояла одна из слабейших команд Евро: словаки провалили квалификацию, Лигу наций и продрались на ивент благодаря случайности.

Их Швеция взломала лишь благодаря пенальти, а в первом тайме усыпила зрителей игрой без ворот. Почему все боятся шведов? Это исторический штамп?

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Хенрик Ларссон, Швеция – Россия Фото: Getty Images

Самое удивительное, что нет. Последнее неплохое достижение случилось на ЧМ-2018 в России – тогда скандинавы добрались до четвертьфинала, но по пути победили Мексику, Южную Корею и Данию, забив всего три мяча с игры. Немцам, с треском провалившим ивент, шведы проиграли.

ЧМ в России стал первым для желто-синих с 2006 года – чего же их бояться? Точно не за выступление на Евро: плей-офф последних трех чемпионатов континента они смотрели уже по ТВ. Особого внимания заслуживают Евро-2012 и -2016.

В 2012-м Швеция лишилась шансов на выход из группы уже после двух туров: уступили Украине и Англии. Единственная победа случилась в третьем матче, когда «Тре крунур» паковали чемоданы, а немотивированные французы уже на 99% гарантировали себе плей-офф.

В 2016-м все оказалось еще кошмарнее: поражения от Италии и Бельгии + выстраданная ничья с Ирландией. Против британцев желто-синие сыграли так слабо, что ни разу не пробили в створ (всего было четыре удара) и отличились только благодаря автоголу Кирана Кларка. Еще случились 0 ударов в раму сборной Италии и 23 допущенных удара от Бельгии.

Златан Ибрагимович, Швеция – Ирландия Фото: Getty Images

Если суммировать всю информацию, то:

гол Эмиля Форсберга с пенальти в матче против Словакии стал первым для шведов на Евро с 2012 года;

победа – тоже первой с 2012-го.

Швеций собрала крепких футболистов, хорошо сушит игру и… пожалуй, все. У команды лишь четыре гола с игры за семь матчей на ЧМ-2018 и Евро-2020, один гол на чемпионатах Европы за девять лет, один выход в плей-офф в шести Евро и всего четыре победы за шесть последних чемпионатов Европы.

Простите, объяснить, почему все напрягаются от матча со шведами, не получилось.

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