Eurosport.ru совместно с Winline подготовил прогнозы на матчи последнего тура группового этапа Евро-2020: Северная Македония постарается не получить слишком много от Нидерландов, Россия – от Дании, Словакия – от Испании, а португальцы посоперничают с Францией.
Северная Македония – Нидерланды (21 июня, 19:00)
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После двух туров группового турнира можно смело констатировать, что сборная Франка де Бура – один из основных претендентов на континентальный кубок. Голландцы мощно смотрелись в матче против Украины и еще больше прибавили с Австрией.
Жоржиньо Вейналдум
Фото: Imago
В игре со слабейшей командой турнира «оранье» не сбавят обороты – к плей-офф нужно подойти в тонусе. Если Депай и находящиеся в бешеной форме Вейналдум с Думфрисом покажут хотя бы половину от своего уровня, с которым выступают по турниру, то влегкую сдуют соперника с разницей в два мяча.
Россия – Дания (21 июня, 22:00)
Прогноз: победа Дании с кэфом 1,73
Хотя датчане проиграли оба матча, в каждом они смотрелись крайне бодро. Особенно против Бельгии – до выхода Кевина де Брёйне лидеры мирового рейтинга не знали, что противопоставить злым и активным соперникам. И даже пропустив два мяча, Дания имела тройку неплохих моментов для гола.
Непонятно, что Россия готова показать против такого коллектива. Команда Черчесова точно уступит сопернику в общекомандной и скорости принятия решений. Игроков, которые способны взять игру на себя и обыграть один в один, почти нет. В отличии от Дании. Хотя бы эти компоненты отразятся на итоговом результате.
Словакия – Испания (23 июня, 19:00)
Даже в том случае, если Испания в субботу переиграет Польшу, она на 100% не гарантирует себе выход из группы. Поэтому матч против Словакии окажется ключевым и не позволит команде Луиса Энрике расслабиться. Также как и словакам, которым нужна будет минимум ничья.
Альваро Мората и Дани Ольмо
Фото: Getty Images
Естественно, добыть хотя бы балл у андердога вряд ли получится – уж слишком хороша Испания, надо только поработать над реализацией. Так как матч будет одним из последних во всем групповом этапе, а плей-офф близко, испанцам необходимо будет решить все вопросы максимально быстро.
Португалия – Франция (23 июня, 22:00)
Прогноз: победа Франции и обе забьют за 4,80
Расклад в группе смерти перед последним туром – таковой, что французы даже с 4 очками не чувствуют себя на 100% в безопасности, хотя ниже тройки они уже не опустятся. Португальцев же провал в Мюнхене обязывает идти вперед.
Стоит ожидать еще один веселый матч со множеством голов, но более высокий класс чемпионов мира станет решающим фактором. Французы возьмут реванш за финал прошлого Евро.
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