Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вышел из больницы после перенесенного сердечного приступа в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии.

Пресс-служба Датского футбольного союза сообщила, что Эриксен перенес удачную операцию, игрока выписали из госпиталя Rigshospitalet. «Сегодня он навестил партнеров по сборной в Хельсингёре и оттуда отправился домой, чтобы провести время с семьей», – говорится в заявлении DBU.

«Спасибо всем за то гигантское количество теплых слов – видеть и чувствовать их было просто невероятно. Операция прошла хорошо, после всей ситуации я чувствую себя нормально.

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Здорово снова встретиться с вами, ребята, после фантастического матча, который вы провели вчера. Не нужно лишний раз говорить, что я буду поддерживать сборную в понедельник против России», – цитирует Эриксена твиттер Датского футбольного союза.

Кристиану Эриксену хирурги установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). Из-за запрета властей Италии на игру с электрокардиостимулятором полузащитнику могут не разрешить выступление за миланский «Интер».

Матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия – Дания пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене 21 июня в 22:00 по московскому времени.

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