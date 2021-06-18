Хорватия и Чехия сыграли вничью (1:1) во втором матче на Евро-2020.

Чехия мощно стартовала в игре с финалистом ЧМ-2018 и сразу же создала несколько острых подходов. Хорваты старались выровнять положение на поле, но большую часть первых 45 минут соперник владел преимуществом. На 37-й минуте защитник «Зенита» Деян Ловрен привез пенальти , ударив локтем в лицо в штрафной Патрику Шику. Нападающий, несмотря на сильно разбитое лицо, сам отправился исполнять 11-метровый и забил свой третий мяч на турнире.

Хорватия отыгралась сразу после возобновления: Иван Перишич на 47-й минуте завершил прорыв в штрафную Чехии классным ударом и вернул Хорватию в игру. Далее пошла игра на встречных курсах: обе команды активно действовали в атаке, но так никто больше и не забил. Хорватия заработала первое очко, а Чехия – четвертое.

Евро-2020 Британское дерби и еще 2 матча. Программа дня на Евро 13 ЧАСОВ НАЗАД

Патрик Шик забил третий мяч на Евро-2020 и возглавил гонку бомбардиров

Иван Перишич забил на четвертом крупном турнире подряд

Евро-2020 «Юве» отверг Шика из-за проблем с сердцем. Он взорвал Евро 14/06/2021 В 18:12