Чемпионат Европы-2020 должен был стать самым закрытым – перенос на год, вечные ПЦР-тесты, расширенная заявка минимальный контакт с внешним миром и ограничения на стадионах по зрителям на 10 аренах из 11. Но на деле уже два футболиста улетели из расположения сборных и спокойно вернутся обратно без прохождения особого карантина. Причина одинакова – их жены ждали ребенка и вот-вот должны были родить.

Первым из национальной команды отпросился Янн Зоммер. У его леди Алины начались схватки примерно тогда же, когда Зоммер вышел в раме сборной Швейцарии на «Стадио Олимпико» в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Италии. Вероятно, мысли Янна были не между штангами, а в немецком Кёльне, где спутница лежала в родильном отделении. Правда, в 0:3 от «адзурри» голкипер совсем не виноват – два удара Локателли и выстрел Иммобиле вряд ли можно было отразить.

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На следующий день Федерация футбола Швейцарии подтвердила, что Зоммер улетел в Германию на встречу с новорожденной дочерью. «Добро пожаловать в семью, маленькая сестричка Найла», – подписал фотографию крошечного кулачка Янн. Он добавил дату – 16 июня 2021-го, как раз день матча против Италии в Риме.

В день отлета Зоммера в сборной Франции рассказали, что остались без вингера «Баварии» Кингсли Комана. «После консультации с УЕФА и отделом организации по борьбе с коронавирусом Дидье Дешам и Федерация футбола Франции разрешили Коману присоединиться к партнерше и посетить рождение ребенка. Мы приняли все меры предосторожности, особенно касательно состояния здоровья», – написали в Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Les Bleus.

Коман отправился к жене Сабрине, которая публично объявила о беременности только 17 мая. Но девушка показала увеличившийся живот на достаточно большом сроке, так что спустя месяц вполне реально готова к родам. В комментариях на реддите пока упражнялись в англоязычных каламбурах: если у Кингсли появится сын, правильно ли называть его Принсли (игра слов – King переводится как «Король», Prince – «Принц») или все же лучше дать фамилию Coboy (игра слов – Man в слове Coman переводится как «Мужчина», Boy – «Мальчик»)?

Кингсли Коман, Франция, Евро-2020 Фото: Getty Images

Поразительно, но при всех протоколах по борьбе с ковидом Зоммер и Коман не пропустят ближайшие матчи чемпионата Европы. Янн уже прилетел в римский тренировочный комплекс «Тре Фонтане», пресс-служба сборной встретила его твитом «Гордый папаша двух дочек снова с командой». Вратарь прибыл в пятницу, 18 июня, утром, а вечером вместе с остальными футболистами вылетит в Баку на решающую игру группового этапа.

Коман также отлучился буквально на сутки. Изначально L’Equipe писала , что Дешам разрешил полузащитнику вернуться в четверг вечером или максимум в пятницу утром, но Кингсли отпросился у тренера еще на несколько часиков, не попал на раннюю тренировку в Будапеште и присоединится к сборной Франции вечером 18 июня. Вингер попадет в заявку на матч с Венгрией, никакие отмазки не принимаются.

Интересно, что в эти же сроки появился первенец у вратаря сборной России Матвея Сафонова. Его жена Анастасия родила дочь Майю. «Это случилось только что – я даже осознать не успел, вы меня уже вытянули на видео», – рассмеялся 18 июня Сафонов в интервью медиаслужбе сборной.

Вратарь наверняка знал, что вот-вот станет отцом и в момент дебюта на Евро, и после игры с Финляндией. Но тренерский штаб Станислава Черчесова не отпустил футболиста к жене и держал на сборах. Возможно, это пожелание самого игрока или же миссис Сафонова рожала в стране с закрытыми авиаграницами, но Мотя провел все эти дни в расположении команды.

В такой же ситуации с аналогичными сроками Зоммер с Команом сорвались в больницу к женам. Неизвестно, кто в итоге повел себя умнее – РФС с Черчесовым, что сохранили Сафонова в составе, или Швейцария с Францией, которые отправили игроков на роды и поддержали экологичную обстановку в раздевалках.

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