Патрик Шик и Харри Кейн во второй раз подряд становятся хедлайнерами своих матчей. После гола с центра поля чех вонзил сопернику с кровью на лице. А англичанин второй раз сыграл так, будто хочет остаться в «Тоттенхэме».
Швеция – Словакия – 1:0
Гол: Эмиль Форсберг (с пенальти), 77
Евро-2020
Сборная Англии потеряла очки матче c Шотландией на «Уэмбли»
Мартин Косцелник и Эмиль Форсберг, Словакия – Швеция
Фото: Getty Images
Новый тренд июня – врачи выписывают матчи сборной Швеции всем, у кого проблемы со сном. В первом туре «Тре крунур» устроили духоту против испанцев (0:0 и 14,9% владения мячом), а в игре со словаками забыли про ворота. За стартовые 45 минут в Санкт-Петербурге зрителей разморило от жары и безделья – смотреть было абсолютно не на что.
Во второй половине стало чуть пободрее, но единственный мяч команды выстрадали с пенальти. В самом конце болельщики наконец увидели эмоции, но не голы – вторая подряд бездушная игра Швеции, которая практически обеспечила место в плей-офф.
Цифры матча:
- Гол Форсберга стал первым для шведов на Евро с 2012 года.
- Победа над Словакией – первая для Швеции на Евро с 2012-го. Тогда «Тре крунур» обыграли французов, но не вышли из группы.
- Словакия ни разу не пробила в створ ворот Робина Ульсена.
Хорватия – Чехия – 1:1
Голы: Патрик Шик (с пенальти), 37 – Иван Перишич, 47
Патрик Шик, сборная Чехии
Фото: Getty Images
Если зрители рассчитывали, что после скучнейшей игры Швеция – Словакия их ждет подарок от Хорватии и Чехии, то нет. Команды с первых минут ввязались в вязкий футбол и забыли открыть форточку.
Самым эмоциональным и запоминающимся моментом стал пенальти в исполнении чехов: Деян Ловрен неаккуратно сыграл локтем в штрафной и разбил нос Патрику Шику. Пока рефери смотрел ВАР, а хорваты спорили, игроку «Байера» оказали помощь. Пострадавший взялся исполнить приговор – даже во время исполнения пенальти по его лицу сочилась кровь. Не помешала – сделала гол еще брутальнее.
Хорваты лишь раз за два матча напомнили, что они вообще-то финалисты ЧМ. На 47-й минуте Иван Перишич красиво разобрался в штрафной и сочно забил в дальний. Все, больше ничего интересного не было – три удара в створ за всю игру.
У Чехии набралось четыре очка – они почти в плей-офф. Хорватам необходимо обязательно обыгрывать Шотландию, чтобы рассчитывать на выход из группы.
Цифры матча:
- Во втором тайме на поле бегали два игрока РПЛ: Никола Влашич и Алекс Крал помогли своим не пропустить.
- Шик забил во втором матче подряд и вырвался на первое место в споре бомбардиров.
- Перишич – первый хорват, который забивал на четырех крупных турнирах. Игрок «Интера» вкрутил на ЧМ-2014, на Евро-2016, на ЧМ-2018 и на Евро-2020.
Англия – Шотландия – 0:0
Голы: ¯_(ツ)_/¯
Фил Фоден, сборная Англии
Фото: Getty Images
За тягомотину в первых двух матчах зрителям воздалось в британском дерби. Да, англичане и шотландцы вообще ничего не забили, но игра была хороша. Моменты, эмоции, накал – чувствовалось, что команды сильно не любят друг друга.
Если для Шотландии эта ничья стала отличным результатам и сохранила шансы на плей-офф, то Англия вновь разочаровала. Сильнее всего достанется Гарету Саутгейту: его точно казнят в твиттере за неправильное использование Харри Кейна и Фила Фодена, за Рахима Стерлинга в основе и Джека Грилиша в запасе. У «трех львов» великолепный состав, который почему-то придумал всего один гол в двух играх.
Чтобы подчеркнуть катастрофу английской атаки, вот вам факт: Кейн за первый тайм потрогал мяч 10 раз, но лишь однажды – в штрафной соперника.
Конечно, из группы Англия практически выскочила, но что дальше?
Цифры матча:
- Англия и Шотландия впервые сыграли на «Уэмбли» по нулям.
- Грилиш – магнит для фолов. Он заставил соперника уронить его уже через шесть минут после выхода на поле.
- За 127 минут на Евро Кейн ни разу не пробил в створ и не создал момента для партнеров.
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