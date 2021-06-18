Патрик Шик и Харри Кейн во второй раз подряд становятся хедлайнерами своих матчей. После гола с центра поля чех вонзил сопернику с кровью на лице. А англичанин второй раз сыграл так, будто хочет остаться в «Тоттенхэме».

Гол: Эмиль Форсберг (с пенальти), 77

Евро-2020 Сборная Англии потеряла очки матче c Шотландией на «Уэмбли» ЧАС НАЗАД

Мартин Косцелник и Эмиль Форсберг, Словакия – Швеция Фото: Getty Images

Новый тренд июня – врачи выписывают матчи сборной Швеции всем, у кого проблемы со сном. В первом туре «Тре крунур» устроили духоту против испанцев (0:0 и 14,9% владения мячом), а в игре со словаками забыли про ворота. За стартовые 45 минут в Санкт-Петербурге зрителей разморило от жары и безделья – смотреть было абсолютно не на что.

Во второй половине стало чуть пободрее, но единственный мяч команды выстрадали с пенальти. В самом конце болельщики наконец увидели эмоции, но не голы – вторая подряд бездушная игра Швеции, которая практически обеспечила место в плей-офф.

Цифры матча:

Гол Форсберга стал первым для шведов на Евро с 2012 года.

Победа над Словакией – первая для Швеции на Евро с 2012-го. Тогда «Тре крунур» обыграли французов, но не вышли из группы.

Словакия ни разу не пробила в створ ворот Робина Ульсена.

Голы: Патрик Шик (с пенальти), 37 – Иван Перишич, 47

Патрик Шик, сборная Чехии Фото: Getty Images

Если зрители рассчитывали, что после скучнейшей игры Швеция – Словакия их ждет подарок от Хорватии и Чехии, то нет. Команды с первых минут ввязались в вязкий футбол и забыли открыть форточку.

Самым эмоциональным и запоминающимся моментом стал пенальти в исполнении чехов: Деян Ловрен неаккуратно сыграл локтем в штрафной и разбил нос Патрику Шику. Пока рефери смотрел ВАР, а хорваты спорили, игроку «Байера» оказали помощь. Пострадавший взялся исполнить приговор – даже во время исполнения пенальти по его лицу сочилась кровь. Не помешала – сделала гол еще брутальнее.

Хорваты лишь раз за два матча напомнили, что они вообще-то финалисты ЧМ. На 47-й минуте Иван Перишич красиво разобрался в штрафной и сочно забил в дальний. Все, больше ничего интересного не было – три удара в створ за всю игру.

У Чехии набралось четыре очка – они почти в плей-офф. Хорватам необходимо обязательно обыгрывать Шотландию, чтобы рассчитывать на выход из группы.

Цифры матча:

Во втором тайме на поле бегали два игрока РПЛ: Никола Влашич и Алекс Крал помогли своим не пропустить.

Шик забил во втором матче подряд и вырвался на первое место в споре бомбардиров.

Перишич – первый хорват, который забивал на четырех крупных турнирах. Игрок «Интера» вкрутил на ЧМ-2014, на Евро-2016, на ЧМ-2018 и на Евро-2020.

Голы: ¯_(ツ)_/¯

Фил Фоден, сборная Англии Фото: Getty Images

За тягомотину в первых двух матчах зрителям воздалось в британском дерби. Да, англичане и шотландцы вообще ничего не забили, но игра была хороша. Моменты, эмоции, накал – чувствовалось, что команды сильно не любят друг друга.

Если для Шотландии эта ничья стала отличным результатам и сохранила шансы на плей-офф, то Англия вновь разочаровала. Сильнее всего достанется Гарету Саутгейту: его точно казнят в твиттере за неправильное использование Харри Кейна и Фила Фодена, за Рахима Стерлинга в основе и Джека Грилиша в запасе. У «трех львов» великолепный состав, который почему-то придумал всего один гол в двух играх.

Чтобы подчеркнуть катастрофу английской атаки, вот вам факт: Кейн за первый тайм потрогал мяч 10 раз, но лишь однажды – в штрафной соперника.

Конечно, из группы Англия практически выскочила, но что дальше?

Цифры матча:

Англия и Шотландия впервые сыграли на «Уэмбли» по нулям.

Грилиш – магнит для фолов. Он заставил соперника уронить его уже через шесть минут после выхода на поле.

За 127 минут на Евро Кейн ни разу не пробил в створ и не создал момента для партнеров.

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