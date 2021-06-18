Деян Ловрен давно стал ярким мемом европейского футбола. Хорват – мастер эпичных ошибок, но из-за заоблачного самомнения не признает косяков. В «Ливерпуле» Ловрен мазал с пенальти, велся на школьные финты соперников, дарил им мячи, странно фолил и привозил смешные, очень-очень смешные голы. В «Зените» косяки хорвата притаились из-за низких скоростей РПЛ, однако иногда он все же выдает зажигательные привозы – вспомните автогол со «Спартаком».

Неуклюжему защитнику снесло башню после победы в Лиге чемпионов и выхода в финал чемпионата мира. Он выдавал спичи в стиле Лорда Бендтнера и называл себя великим игроком. «Я вышел в финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и в финал ЧМ со сборной. Думаю, теперь люди признают, что я один из лучших защитников мира», – хвастался Деян. Такими заявлениями Ловрен закинул себя в топ главных мемов европейского футбола. Ведь все, кроме него, понимали, что хорват – посредственный защитник. После трансфера в Питер широкая масса болельщиков забыла о хорвате, но во втором туре Евро он снова напомнил о себе.

Деян Ловрен, Хорватия - Чехия Фото: Getty Images

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Ловрен пропустил стартовый матч с Англией из-за мышечного повреждения и эпично дебютировал против Чехии. Твиттер Деян взорвал уже на 10-й минуте матча: Хорватия впервые выползла из-под пресса соперника и заработала стандарт недалеко от штрафной Чехии. Сладкая позиция заманивала ударить. Тем более что у хорватов куча скилловых исполнителей: Лука Модрич, Иван Перишич, Анте Ребич. Однако к мячу уверенно подошел Ловрен.

Деян мощно разбежался и пальнул в небеса. Защитник искренне удивился промаху, ведь рассчитывал вогнать в самую девятку. Модрич тоже стоял около мяча, но Ловрен, видимо, не разрешил Луке пробить. Этот удар остался самым красочным атакующим событием хорватов в первой половине: Ловрен пробил очень смешно и неожиданно, а мяч чуть не улетел за границу невысокого «Хэмпден Парка». Десятки твиттер-аккаунтов загорелись реакцией на перфоманс Деяна.

«Как Деян Ловрен может исполнять штрафной в команде, где есть Лука Модрич».

«Хорватия интересным решением позволила Деяну Ловрену исполнить штрафной вместо Луки Модрича».

«Как, черт возьми, сборная Хорватии позволила Деяну Ловрену ударить со штрафного на 25 метров».

Вторую ачивку Ловрен сорвал тоже по ходу первого тайма. Защитник превратил скромный угловой Чехии в гол, который в итоге чуть не оставил «шашечных» с 0 баллов. Деян был первым на подаче Владимира Дариды и легко выкинул мяч из штрафной. Эпизод заиграли, чехи продолжили владеть мячом, пока судья не приостановил действие. Патрик Шик валялся в штрафной Хорватии с кровяным гейзером вместо носа. Это Ловрен выставил локоть очень далеко от остального тела и едва не вырубил лучшего страйкера турнира.

«Деян Ловрен, мясник с 2006 года».

Испанский арбитр посоветовался с арбитрами на ВАР, сам посмотрел эпизод по телеку и поставил 11-метровый. Ловрен в награду получил желтую карточку. К мячу подошел Шик и, несмотря на сильно помятый внешний вид, легко вонзил мяч в угол. После игры многие, например, Гари Линекер и Рио Фердинанд, раскритиковали решение судьи. Однако все же основания для пенальти были: Ловрен отправил локоть в свободный полет очень далеко от корпуса и сильно разбил лицо сопернику. Арбитры в последнее время горячо борются с такими злодеяниями.

По итогу Ловрен был признан худшим игроком встречи. Он не совершил ни одного успешного оборонительного действия, зато привез пенку, получил желтую и чуть не пробил крышу стадиона со штрафного. А ведь всего три года назад Деян называл себя лучшим защитником мира. Надеемся, что он не поменял точку зрения.

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