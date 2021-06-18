Опубликовано 18/06/2021 в 20:49 GMT | Обновлено 18/06/2021 в 20:50 GMT

Сборная Англии сыграла вничью со сборной Шотландии во втором туре Евро-2020. Счет матча – 0:0.

Средний возраст стартового состава англичан составит 25 лет и 31 день. Это самая молодая основа в истории национальной команды на матч крупного международного турнира.

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На игре между англичанами и шотландцами присутствовали бывший полузащитник и экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед», Дэвид Бэкхем и сэр Алекс Фергюсон.

После двух туров в группе D Англия делит лидерство с Чехией (по 4 очка), но уступает по разнице мячей. Хорватия и Шотландия имеют по 1 баллу.

В следующем матче сборная Англии сыграет со сборной Чехии. Начало – 22 июня в 22:00. В это же время сборная Шотландии сыграет со сборной Хорвати

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