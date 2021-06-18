Самый громкий момент матча между Англией и Шотландией произошел на 79-й минуте. Рахим Стерлинг с воплем упал на газон после фола Энди Робертсона. Таким поведением вингера «Сити» уже никого не удивить, но в этот раз оно могло быть оправданным.
Сначала Стерлинг нашел пространство в опорной зоне сборной Шотландии. Затем покрутил Стюарта Армстронга и рванул к лицевой, за шаг до которой упал от столкновения с Робертсоном.
Судья игры Антонио Матеу Лаос уверенно отказал англичанам в пенальти, хотя повтор показал: Робертсон наступил на ногу сопернику.
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Стерлинг бежит к лицевой линии.
Фото: Other Agency
Робертсон наступает на ногу Стерлингу.
Фото: Other Agency
Стерлинг падает в штрафной сборной Шотландии.
Фото: Other Agency
Лаос шокировал не только отказом: испанский арбитр даже не обратился к ВАРу, чтобы перепроверить решение. Кажется, он был не прав.
«Если бы ВАР отсмотрел эпизод, судья назначил бы пенальти за фол на Стерлинге», – посчитал один из болельщиков в твиттере.
Есть и другое мнение: «Стерлинг уже не в первый раз сталкивается с Робертсоном и выпрашивает легкий пенальти. Вновь не помогло».
Для кого-то пенальти усугубил общее впечатление от игры сборной Англии: «Никогда не видел, чтобы команда играла настолько плохо, медленно и безыдейно. Есть ли у нас вообще какая-то тактика? Уберите Кейна и Стерлинга, они хороши только в том, чтобы выпрашивать пенальти».
Фанатский аккаунт «Манчестер Сити» выстроил целую теорию заговора: по мнению автора, Лаос проигнорировал уже второй пенальти в пользу игрока его любимой команды!
Есть и более взвешенная оценка: «Лично для меня это фол и пенальти. Причем я не люблю Стерлинга, люблю Робертсона и холодно отношусь к сборной Англии».
БЫЛ ЛИ ПЕНАЛЬТИ НА СТЕРЛИНГЕ?
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