Сборная Португалии не обыгрывала немцев 21 год – последняя победа случилась 20 июня 2000-го на ЧЕ в Бельгии и Нидерландах. Команды встретились в третьем туре группового этапа – к тому времени португальцы решили задачу выхода в плей-офф с первого места, а Германия нуждалась в победе, причем в два мяча. Но что-то пошло не так: после финального свистка на табло горел счет 3:0 в пользу Португалии.

Немцы образца 2000 года остаются одной из худших национальных сборных в истории страны. Ни до, ни после Бундестим не проигрывала больше одного раза на групповом этапе Евро. В Бельгии и Голландии помимо поражения от португальцев Германия умудрилась уступить тухлым англичанам, которые также не вышли из группы, пропустив в четвертьфинал Румынию.

Немцы не просто проиграли немотивированным португальцам: их уничтожил полурезервный состав с тремя дебютантами в основе (Педру Эшпинья, Паулу Соузу, Педру Паулета) и без лидеров – Паулу Бенту и Луиша Фигу. Тренер Португалии Умберту Коэлью после игры отказывался признавать, что выставил запасных против действующих на тот момент чемпионов Европы – он считал, что каждый член его команды способен полноценно вносить вклад в общее дело. Но перед матчем все шло к победе немцев – они были обязаны если не продлить себе участие в турнире, то хотя бы закончить красиво.

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Йенс Новотны и Педру Паулета Фото: Getty Images

Полчаса команды играли на равных и тягались в психологической дуэли, по очереди насобирав четыре желтых карточки за три минуты. Здесь тоже победила Португалия: тактические фолы сбили с толку футболистов Германии. Бундестим опасно атаковала, а Лотар Маттеус даже стрельнул в штангу. После промаха капитан лежал на газоне, уткнувшись в него лицом – игра была для него последней, 150-й в футболке сборной, и немец будто знал, как неприятно он подытожит великую карьеру. После игры Маттеуса ждали журналисты, но футболист покинул стадион без лишних разговоров. В начале карьеры Лотара прозвали ртом-мотором (motor mouth) за любовь поболтать с представителями прессы, но Португалия так втоптала немцев, что у Маттеуса не нашлось слов.

Германию ждало полнейшее деклассирование. За свою карьеру Оливер Кан провел не один провальный матч – этот смело можно занести в топ самых кошмарных. Цирк начался на 35-й минуте, когда не обкатанный на больших турнирах Педру Паулета выдал наудачу в центр штрафной, а там в пустые ворота добил нынешний тренер «Порту» Сержиу Консейсау. Кан полагал, что будущий страйкер «ПСЖ» ткнет в ближний, и тем более не ожидал, что мяч изменит направление полета из-за рикошета от ноги Марко Ремера. Голкипер потерялся, когда понял, что нужно контролировать происходящее за спиной. В итоге Консейсау вместе с мячом и Каном влетели в ворота, а обязательства по празднованию взял на себя Паулета. У него как раз был повод – жена ждала первого ребенка.

Столкновение с Каном слегка потрясло Консейсау – лицо португальца отражало состояние сборной Германии в последующий час игры. Сержиу быстро восстановился, и ему хватило меньше 20 минут, чтобы унизить Кана еще раз. Португалец забил свой второй мяч на турнире – он стильно ушел от Хаманна и запустил прямо по центру ворот. Непонятно, почему немецкий вратарь не среагировал – мячик юркнул под перчатками, и вот Бундестим летит уже 0:2.

У Португалии и так все было супер, но команда Коэлью не прекращала набеги на штрафную, а Германия отвечала ленивыми дальними ударами, будто все задачи решила именно она. Последнюю отцовскую оплеуху немцы получили от того же Консейсау после классной контратаки. Нуну Капушу подобрал мяч в центре и выдал точную передачу на ход Сержиу. Тот воспользовался овощеподобностью защитников и точно пробил в дальний угол. Оставшиеся 20 минут стали формальностью, а Коэлью нашел удобный момент, чтобы сделать широкий жест. Тренер выпустил третьего вратаря – на пару минут проветриться вышел 25-летний Ким.

Евро-2000 – единственный ЧЕ, на котором сборная Германии проиграла дважды в групповом этапе. Провал в Нидерландах и Бельгии стал вторым за 55 лет, когда немцы не выходили из группы. Первый случился в 1984-м, но во Франции Бундестим хотя бы победила, а 16 лет спустя не хватило и на три очка. Логично, что за вылетом последовала отставка главного тренера Эрика Риббека.

«Нашим игрокам не хватало мощи и физической силы, чтобы изменить ситуацию. Я несу ответственность за эту команду и за их игру в этом турнире, и я не уклоняюсь от этой ответственности», – сказал тренер после игры с Португалией. Сборная стала для Риббека последним местом работы. Из 24 матчей он проиграл восемь – худший результат в истории Бундестим.

Португалия и Румыния вышли в плей-офф, где проиграли будущим финалистам. Румыны – Италии в четвертьфинале, а португальцы – стадией позже французам. В Германии назначили Руди Фёллера и приступили к перестройке. За два года команда обновилась почти на 50% и дошла до финала ЧМ-2002, где Кан снова напомнил, что ошибается очень редко – лишь в самый ответственный момент.

Лотар Маттеус и Оливер Кан Фото: Getty Images

Игра против португальцев в 2000-м стала последней не только для Маттеуса и Риббека – со сборной попрощались Томас Хесслер, который провел 101 матч, и Ульф Кирстен – у него вместе с играми за ГДР накопилось ровно 100. Вероятно, после таких позорных проводов в Германии решили во что бы то ни стало не проигрывать Португалии.

Немцы и до этой встречи не знали поражений в матчах в португальцами, а после Евро-2000 совсем перестали терять очки в играх с этой командой – в четырех последних встречах баланс забитых и пропущенных мячей равен 11-3. Встреча в Мюнхене – отличный шанс прервать стыдную серию, а заодно наречь Германию Йоахима Лёва образца 2021 года одной из худших команд в истории.

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