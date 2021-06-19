В девятый день Евро-2020 состоятся матчи группы смерти. Также в программе дня 19 июня будет сыграна встреча из квартета E, который стартовал накануне.
19 июня, расписание дня на Евро
(по московскому времени)
Евро-2020
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16:00. Венгрия – Франция (Россия 1, текстовый лайв Eurosport)
19:00. Португалия – Германия (Первый канал, текстовый лайв Eurosport)
22:00. Испания – Польша (Первый канал, текстовый лайв Eurosport)
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