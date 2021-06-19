В девятый день Евро-2020 состоятся матчи группы смерти. Также в программе дня 19 июня будет сыграна встреча из квартета E, который стартовал накануне.

19 июня, расписание дня на Евро

(по московскому времени)

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