Александр Воронков, первый тренер полузащитника сборной России Алексея Миранчука, рассказал, что ему до сих пор не перевели солидарные выплаты за трансфер игрока из «Локомотива» в «Аталанту».

«Сейчас «Спартак» получил выплаты за переход Леши в «Аталанту», хотя он у них только 2-3 года был. А мне пока ничего не дали. Закона не существует в России – здесь все на усмотрение администрации. В Европе, допустим, 25 процентов от компенсации идет тренеру. Но у нас, допустим, «Олимп» получил деньги с Италии, а дальше они пошли непонятно куда. Я спрашивал – ответили, что получишь все, что полагается. Но это ж не ответ.

В России вообще детские тренеры никому не нужны. 25 тысяч здесь была зарплата – смешно ведь, да? По две тренировки в день. И инициатива в России никому не нужна. Проявляешь инициативу, говорят: «Ты плохой, неадекватен, ненормальный, чуть ли не дурак». Вот и у меня так в Славянске. Убрали, потому что никому такой не нужен, со своим мнением. Вот работа в «Черноморце», – сказал Воронков в интервью Sport24

Евро-2020 Миранчук – первый автор гола на ЧМ/Евро из «Аталанты» с 1990 года 16/06/2021 В 21:35

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» за 14,5 млн евро в начале сентября 2020 года.

Алексей забил первый и пока единственный мяч сборной России на Евро-2020 – его гол принес победу над Финляндией.

Миранчук – первый автор гола на ЧМ/Евро из «Аталанты» с 1990 года.

Евро-2020 «Дзюба – воин, Дивеев – менеджер». Немецкий журналист о победе России 16/06/2021 В 18:44