Переносимся в лето 2009 года. Тогда «Зенит» оставался самым статусным клубом страны, но пик был явно пройден: питерцы отдали и золото РПЛ (чемпионом стал «Рубин»), и Андрея Аршавина, и Кубок УЕФА. Дик Адвокат вовсю договаривался со сборной Бельгии, капитан Тимощук уезжал в «Баварию», а приунывший Павел Погребняк постоянно мечтал о Европе. При этом руководство «Зенита» вело себя странновато: боссы настойчиво предлагали Адвокату активнее встраивать молодежь. Дик злился и откровенно срывался на тогдашнего спортивного директора клуба Игоря Корнеева.

Во-первых, голландца взбесило, что клуб подписал Алессандро Розину без ведома тренера. Во-вторых, Дик не понимал, почему Корнеев не нашел толковую замену Погребняку. Павел рванул в «Штутгарт», в нападении осталась дыра, но спортдир привез разве что Сергея Корниленко за 2 млн евро. При этом изначально в «Зените» мог оказаться совсем другой форвард – Роберт Левандовский.

В июле 2009-го будущая суперзвезда играла за «Лех» и забивала в среднем по голу за два матча – чуть реже, чем сейчас, но все равно мощно. Transfermarkt оценивал Роберта в 3 млн евро, а поляки хотели пятерку – вероятно, это и отпугнуло «Зенит». Клуб продавал Погребняка (экс-лучшего бомбардира Кубка УЕФА) за те же пять миллионов, поэтому Питер и не хотел переплачивать. К тому же сам Левандовский уже четко настроился на Германию: прослойка в виде РПЛ устроила бы его только при совсем уж волшебном предложении.

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Роберт Левандовский («Лех») Фото: Getty Images

Характерно, что в то время Роберт был крайне щуплым. За год до диалога с «Зенитом» поляк играл за «Лех» против ЦСКА. Комментатор Роман Нагучев вспоминал, что работал на матче и по ходу разминки пообщался с известным русским тренером (с кем именно – неизвестно). «Ну, в России бы этот Роберт не заиграл. Слишком слабый для своих лет. Физики маловато, борьбу проиграет», – такой была экспертиза авторитетного специалиста.

При этом в комментариях на спортивных сайтах (допустим, на Sports.ru) в Левандовского уже верили. 12 лет назад одни люди писали, что поляк вырастает в легенду в футбольном менеджере, а другие давали ему четкие характеристики. «Роберт еще зеленый овощ, но очень перспективный. С ударом у него все в порядке. Видел пару игр с его участием. Хорошо позицию занимает, хорошая скорость. Но иногда выпадает из игры или теряется в сложных ситуациях. Это в Польше чемп слабый, там что хочет, то и творит. Если приедет в «Зенит», то первый год в основе вряд ли будет играть. Скорее, выходить со скамьи», – вот типичная запись под новостью об интересе «Зенита» к нападающему. Правда, сенаторы клуба так и не прислушались к народному мнению – сначала клуб сэкономил на страйкере, а потом вернул Владимира Быстрова и чудом дотянул до бронзовых медалей Премьер-лиги.

Летом 2010-го Роберт, как и планировал, подписал контракт с дортмундской «Боруссией», которая заплатила за него чуть меньше пяти миллионов евро. Дальше были победы в Бундеслиге, покер в ворота «Реала», выход в финал ЛЧ и новый контакт с «Зенитом».

В августе 2013-го Роберт разозлился на менеджеров «Боруссии», которые не отпустили его в «Баварию», и был готов из принципа уйти куда угодно. РПЛ в те времена считалась чем-то вроде Китая или Катара: проект «Анжи» только начал загибаться, зато оставался «Зенит», который за год до этого потратил 100 млн евро на двух игроков и дал им королевские зарплаты.

Александр Анюков, Роберт Левандовский, Аксель Витсель, Халк Фото: Getty Images

Близкий к питерскому клубу журналист Сергей Циммерман писал, что Роберт даже согласовал с «сине-бело-голубыми» личный контракт – по нему он должен был зарабатывать около 7 млн евро. Учитывая, что примерно столько ежегодно капало на счет Халку, в эту информацию легко поверить. Но в Дортмунде до последнего уговаривали Левандовского остаться, а затем резко подняли прайс игрока на 20 процентов. Точная сумма запросов неизвестна: эти 20% надо высчитывать то ли из 30 млн евро, то ли из 40. Ясно другое: «Зенит» не стал дожимать трансфер, а «Боруссия» увеличила оклад поляка в три раза – сразу до пяти млн евро.

Других попыток забрать Роберта в Питер уже не было, но в том сезоне (2013/14) форвард все же прибыл на «Петровский». «Боруссия» грохнула «Зенит» 4:2, а поляк оформил дубль. До этого он говорил, что русский клуб был самым желанным соперником в плей-офф ЛЧ – никакого уважения к тем, кто предлагал игроку огромную зарплату.

Позже Роберт все-таки дотянулся до «Баварии» («Боруссия» заработала ноль евро), а в Европе ввели строжайший финансовый фэйр-плей. Теперь остается лишь с ностальгией вспоминать те времена, когда российские клубы всерьез претендовали на лучших игроков из элитных чемпионатов. Потому что такого не будет еще очень долго.

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