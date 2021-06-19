Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Денис Черышев, отец футболиста сборной Росиси Дениса Черышева, раскритиковал игру Александра Головина на Евро-2020.
«Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берет мяч на себя и не играет в коллективную игру. В каких-то моментах он передерживает мяч», – цитирует Черышева-старшего «Матч ТВ».
- На Евро-2020 Россия уступила Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).
- Третий матч группового этапа против Дании состоится 21 июня.
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