Главная эмоция после инцидента с Кристианом Эриксеном в матче первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией – «какое же счастье, что все обошлось». Многие помнят истории, когда вернуть футболиста к жизни не удавалось. Одним из самых шокирующих случаев стала смерть нападающего сборной Венгрии Миклоша Фехера.

25 января 2004 года, Гимарайнш, рядовая встреча чемпионата Португалии: в гости к местной «Витории» приехала «Бенфика». Команды мучаются на раскисшем поле под проливным дождем. Игра катится к унылой нулевой ничьей, и главный тренер «орлов» Хосе Антонио Камачо решает действовать: на замену выходят Фернанду Агияр и Миклош Фехер. Ход срабатывает: на 90-й минуте с паса венгра Агияр протыкает мяч в сетку. Дело сделано – можно и слегка потянуть время. В компенсированные арбитром минуты Фехер помешал сопернику ввести мяч из аута и получил за это желтую карточку от арбитра матча Олегариу Бенкеренсы. Увидев перед собой предупреждение, Миклош улыбнулся, поправил волосы, после чего попятился и неожиданно рухнул на газон.

Сердце венгра остановилось через 5 секунд после падения – когда к нему подбежал одноклубник Томислав Шокота, Фехер уже не дышал. На поле тут же выскочили медицинские бригады обеих команд – они констатировали клиническую смерть футболиста и принялись реанимировать сердце путем непрямого массажа. Ливень никак не прекращался, поэтому использовать дефибриллятор в таких условиях было нельзя. Врачам чудом удалось дважды запустить сердце Миклоша, но уже в больнице через полтора часа после первой клинической смерти оно остановилось в третий раз.

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Игроки «Бенфики» до глубокой ночи ждали известий из клиники о состоянии игрока. Уже в автобусе у Хосе Антонио Камачо зазвонил телефон. Тренер принял входящий вызов, молча выслушал говорящего, после чего положил трубку и попросил водителя притормозить. «Миклоша Фехера больше с нами нет. Врачи сделали все, что смогли». Перспективный футболист скончался в возрасте 24 лет.

Игру транслировали по телевидению, поэтому за трагедией в прямом эфире наблюдали тысячи португальцев. Позже на ютьюбе появится огромное количество вирусных видео последних секунд жизни Фехера – даже люди, не интересующиеся футболом, будут знать про игрока, улыбнувшегося за 4 секунды до смерти.

Реакция Тиагу Мендеша на смерть Миклоша Фехера Фото: Getty Images

Позже станет известно, что у врачей не было шансов спасти Миклоша. Вскрытие показало, что у игрока была гипертрофическая кардиомиопатия: один из желудочков сердца Фехера был слишком большим, чтобы выдерживать нагрузку, характерную для профессиональных спортсменов. Но ни один из медицинских тестов ранее не выявлял каких-либо проблем игрока с сердцем. А партнеры по команде все как один рассказывали, что на боли в области грудной клетки Миклош никогда не жаловался.

Другой пугающий факт: Фехер вообще не должен был ехать в Гимарайнш и выходить на поле в матче с «Виторией». К тому моменту он не полностью восстановился после повреждения паха и мог играть только на уколах. Более того, накануне матча венгр несколько дней пролежал с простудой, но убедил Камачо, что готов сыграть.

Летом у Миклоша была запланирована свадьба с подругой Адрианой из родного Дьёра. Фехер звонил невесте всякий раз через час после матча – обменяться впечатлениями о том, как прошел день.

В память о талантливом футболисте «Бенфика» вывела игровой номер Фехера из обращения – теперь цифра 29 навсегда принадлежит венгру. А на домашней арене «орлов», «Эштадиу да Луш», установлен бронзовый монумент, на котором увековечен футболист. Игроки сборной Венгрии посещают его каждый раз, когда приезжают в Португалию в рамках товарищеских или отборочных матчей.

Игроки сборной Венгрии Зольтан Гера и Балаж Джуджак посещают монумент Миклоша Фехера 24 марта 2017 года Фото: Getty Images

По итогам сезона «Бенфика» завоевала титул чемпионов Португалии. Эту победу клуб, конечно же, посвятил Фехеру. По окончании сезона делегация «Бенфики» отправилась в Венгрию, встретилась в Дьёре с родителями Миклоша и вручила им золотую медаль за победу в чемпионате. Копию золотой медали возложили на могилу Фехера, а на крест надели футболку игрока.

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