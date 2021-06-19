Необычный инцидент произошел в день матча сборных Великобритании и Шотландии на Евро.
Два английских болельщика прошли практически сквозь коридор шотландцев, которые реагировали соответствующе – улюлюкали, свистели и неоднократно облили неприятелей напитками.
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Телеграм-канал OFNEWS / Новости Околофутбола метко сравнил ситуацию с эпизодом из сериала «Игра престолов» – позорным шествием Серсеи Ланнистер.
- Матч завершился со счетом 0:0.
- Англия после двух туров идет на втором месте с 4 очками, Шотландия – последняя с единственным баллом.
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