Опубликовано 19/06/2021 в 11:23 GMT

Необычный инцидент произошел в день матча сборных Великобритании и Шотландии на Евро.

Два английских болельщика прошли практически сквозь коридор шотландцев, которые реагировали соответствующе – улюлюкали, свистели и неоднократно облили неприятелей напитками.

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Телеграм-канал OFNEWS / Новости Околофутбола метко сравнил ситуацию с эпизодом из сериала «Игра престолов» – позорным шествием Серсеи Ланнистер.

Матч завершился со счетом 0:0.

Англия после двух туров идет на втором месте с 4 очками, Шотландия – последняя с единственным баллом.

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