Необычный инцидент произошел в день матча сборных Великобритании и Шотландии на Евро.
Два английских болельщика прошли практически сквозь коридор шотландцев, которые реагировали соответствующе – улюлюкали, свистели и неоднократно облили неприятелей напитками.
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  • Матч завершился со счетом 0:0.
  • Англия после двух туров идет на втором месте с 4 очками, Шотландия – последняя с единственным баллом.
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