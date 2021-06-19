Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о последствиях столкновения с Тимоти Кастанем во время матча против сборной Бельгии на Евро-2020.

«Со здоровьем у меня все хорошо. Тогда был неприятный инцидент, но злого умысла не было. Знаю, что Кастань перенес операцию, я желаю ему только здоровья. Что касается момента, у меня была небольшая потеря памяти. В течение часа пришел в порядок», – цитирует Кузяева Sport24

У Кастаня был диагностирован двойной перелом стенки глазницы, возникала угроза завершения карьеры.

Бельгия обыграла Россию со счетом 3:0.

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