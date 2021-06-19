Сборная Германии обыграла команду Португалии со счетом 4:2 в матче второго тура группы F на Евро-2020.

Счет открыл Криштиану Роналду – на 15-й минуте капитан португальцев отправил мяч уже в пустые ворота после паса от Диогу Жоты, который принял заброс Бернарду Силвы.

Немцы сравняли всего через 20 минут – после удара Госенса с лету мяч в полетел вдоль ворот. Его перенаправил в свои ворота Рубен Диаш. Уже через две минуты Португалия привезла второй автогол: после заброса Хаверца и беспорядка в штрафной мяч сплоховал Рафаэл Геррейру.

Евро-2020 Клоунада Кана, уход Маттеуса. Как Португалия унизила немцев 10 ЧАСОВ НАЗАД

На 51-й минуте Германия укрепила преимущество. Бундестим провела образцовую атаку, которую завершила прострелом Госенса – Хаверцу оставалось просто занести мяч в ворота и заработать заслуженный гол.

Но и это был не конец: девять минут понадобилось немцам, чтобы забить четвертый. Робин Госенс тоже отличился – футболист «Аталанты» воткнул мяч в сетку головой после подачи Йозуа Киммиха.

Португальцы избежали разгрома, ответив голом Диогу Жоты. Футболист «Ливерпуля» всадил мяч в сетку после заброса Роналду на 67-й минуте.

После двух игр Германия набрала 3 очка и идет на втором месте. Португальцы с 3 баллами занимают третью строчку в таблице.

В третьем туре Бундестим встретится с венграми, команда Сантуша сыграет с Францией.

Евро-2020 Группа смерти и Испания – Польша. Программа дня на Евро 12 ЧАСОВ НАЗАД