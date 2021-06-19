Нападающий сборной Венгрии Адам Салаи не доиграл матч второго тура групповой стадии чемпионата Европы-2020 против Франции.

На 23-й минуте полузащитник французов Поль Погба заработал фол на чужой трети поля, арбитр Майкл Оливер дал свисток. После остановки встречи Салаи рухнул на газон, к нему подбежали члены медицинского штаба венгерской команды.

Но эта ситуация отличалась от страшного эпизода с Кристианом Эриксеном, поскольку Адам сразу делал мелкие движения рукой и показывал зрителям в телетрансляции, что находится в сознании.

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Адам Салаи, Венгрия – Франция, Евро-2020 Фото: Getty Images

Оливер дал еще один свисток, объявил медицинскую паузу в игре и отправил футболистов на водопой. Причина недомогания венгерского страйкера – страшная жара на «Пушкаш Арене». В Будапеште в момент старта матча Евро температура доходила до +29 градусов.

Только спустя минуту после падения Салаи сел на газон, неспешно поднялся на ноги и в сопровождении врачей покинул поле. Вместо него на замену на 26-й минуте выскочил нападающий Неманья Николич.

33-летний Салаи отыграл 90 минут в матче с Португалией и до этого провел 18 матчей в чемпионате Германии за «Майнц».

В первом тайме Венгрия ведет во встрече с Францией на Евро-2020 со счетом 1:0.

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