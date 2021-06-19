Венгрия сыграла вничью с Францией (1:1) на домашнем стадионе в Будапеште.

Первый тайм начался с давления Венгрии, которые играли на домашнем стадионе в Будапеште при заполненных трибунах. После 10-минутной раскачки в дело вошли французы и легко перехватили инициативу. Франция часто вскрывала штрафную соперника и создала кучу моментов для гола. Венграм повезло не пропустить и дожить до конца тайму. На последних минутах подопечные Дидье Дешама расслабились и пропустили. Аттила Фиола завершил быструю атаку венгров и воткнул первый мяч сборной Венгрии на Евро-2020.

Во втором тайме игра пошла с преимуществом Франции, однако венгры часто улетали в атаки. Так, на 66-й минуте французы подловили задержавшегося в нападении соперника и сравнялb счет. Антуан Гризманн вонзил мяч после неудачного выноса венгерского защитника. До последних минут французы много атаковали, но так и не смогли забить второй. Венгрия заработала первое очкно на Евро-2020, а Франция – четвертое.

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Венгрия прервала 527-минутную сухую серию Франции.

Гризманн, начиная с ЧМ-2014, забил на крупных турнирах больше других футболистов (11).

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