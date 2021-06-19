Сборная Венгрии едва не сотворила сенсацию и совершенно точно удивила континент. В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Аттила Фиола забил сборной Франции и открыл счет на второй добавленной минуте первой половины.

Но круче всех оказалось празднование Фиолы. Он побежал к угловому флагу, перепрыгнул ленточку заграждения и прилетел в импровизированную зону прессы на «Пушкаш Арене». За столиком сидела девушка-репортер с микрофоном, на котором надета ветрозащита с эмблемой Евро-2020.

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Леди явно не ожидала, что рядом с ней окажутся Аттила и другие футболисты национальной команды. Она что-то искала под столиком, подняла глаза и с удивлением увидела кучу ликующих спортсменов. Журналистка неловко вскинула кулачки, улыбнулась и нашла глазами камеру телеоператоров.

Самым мемным оказалось выражение лица дамы – оно немного похоже на гримасу «Гарольда, скрывающего боль». Кстати, герой легендарной картинки тоже из Венгрии.

Франция все же сравняла счет на «Пушкаш Арене». Антуан Гризманн забил на 66-й минуте, и венгры удержали ничью – 1:1.

На стадионе в Будапеште зафиксировали посещаемость на уровне 55 998 зрителей.

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