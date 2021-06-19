Жребий еще до начала Евро похоронил Венгрию, ведь она свалилась в группу смерти к Португалии, Франции и Германии. Однако венгры сыграли уже две встречи и все еще имеют шансы на выход в плей-офф. Венгрия разгромно проиграла Португалии (0:3), но оставила хорошее впечатление: голы посыпались только после 84-й минуты. А в битве с Францией аутсайдер выковал ничью и взял первое очко на Евро-2020. Для прохода в матчи на вылет необходимо размотать в последнем туре Германию. После бодрой игры с чемпионом мира задача не звучит безумно.

Игра между Венгрий и Францией проходила в Будапеште и порадовала забитыми трибунами. Большинство населения в стране вакцинировано от коронавируса, и болезнь почти исчезла, поэтому ограничения постепенно снимаются. 67-тысячная «Пушкаш Арена» стала самым шумным стадионом за последний год. Под безбашенную поддержку венгры моментально показали, что не собираются торчать в защите даже против Франции.

Евро-2020 Венгры бурным празднованием чуть не сшибли журналистику ЧАС НАЗАД

Атакующая игра венгров строилась за счет динамитных флангов, которые постоянно нагнетали обстановку около штрафной французов. Так Роланд Шаллаи уже на 10-й минуте посадил на желтую карточку Бенжамена Павара. Гол венгров тоже пришел после активности с левого фланга: Аттила Фиола отыгрался с партнером, влетел в штрафную и проткнул Уго Льориса в ближний угол. Справа жизнь французам портил их же соотечественник Лоик Него, выступающий за Венгрию.

Лоик Него по национальности француз и даже родился в Париже. Он дебютировал во взрослом футболе за «Нант», а до этого отпахал 59 матчей за молодежные сборные Франции. Правый латераль считался действительно перспективным, и после большого количества игр в молодежках рассчитывал однажды залезть в основную сборную. Однако самым крутым достижением с Францией для него осталась победа на Евро-2010 среди игроков до 19 лет. Лоик на мэйджоре провел полностью все игры, вместе с ним бегали современные топы: Антуан Гризманн, Александр Ляказетт, Седрик Бакамбу, Тимоте Колодзейчак и др.

«Мы с Гризманном выиграли Евро-2010 среди юношей до 19 лет. Эти моменты останутся со мной навсегда. Он был моим соседом по комнате. Мы всегда были вместе. Будет особенным увидеть его и сыграть не вместе, а друг против друга», – рассказывал Него.

Во взрослом футболе Лоик застрял в постоянных арендах и отсутствии стабильности. Пока летом 2015-го не нашел счастье в Венгрии. Француз – реальный ветеран венгерского футбола: он приходил «Видеотон», затем клуб год назывался «Види» и в 2019-м вернулся к историческому названию «Фехервар». За это время Него отбегал за команду 242 матча и засиял на всю страну. В феврале 2019-го французу выдали венгерское гражданство. За сборную он дебютировал в октябре 2020-го и сразу стал основным правым защитником.

Судьба быстро свела Него с родной командой. В игре с Францией на Евро-2020 он в одиночку отвечал за правый фланг и неплохо справился с задачей. Французы редко обостряли из его зоны и даже атаковали там реже, чем на противоположном краю. Лоик закончил матч с тремя попытками отбора, одним перехватом и выносом и двумя блокировками. Единственное с чем Лоик справлялся с трудом – бесконечные подключения Люки Диня. Один его прорыв закончился точным навесом на Мбаппе, который с нескольких метров головой не попал в створ.

В атаку защитник выскакивал не так часто, однако не забывал давить соотечественников и там. Лоик не показал чего-то выдающегося, однако несколько раз вылезал к чужой штрафной и напрягал соперников навесами. Он не стал самым заметным игроком матча, однако точно напомнил о себе во Франции.

Евро-2020 Франция потеряла очки с Венгрией 3 ЧАСА НАЗАД