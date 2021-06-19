Жребий еще до начала Евро похоронил Венгрию, ведь она свалилась в группу смерти к Португалии, Франции и Германии. Однако венгры сыграли уже две встречи и все еще имеют шансы на выход в плей-офф. Венгрия разгромно проиграла Португалии (0:3), но оставила хорошее впечатление: голы посыпались только после 84-й минуты. А в битве с Францией аутсайдер выковал ничью и взял первое очко на Евро-2020. Для прохода в матчи на вылет необходимо размотать в последнем туре Германию. После бодрой игры с чемпионом мира задача не звучит безумно.
Игра между Венгрий и Францией проходила в Будапеште и порадовала забитыми трибунами. Большинство населения в стране вакцинировано от коронавируса, и болезнь почти исчезла, поэтому ограничения постепенно снимаются. 67-тысячная «Пушкаш Арена» стала самым шумным стадионом за последний год. Под безбашенную поддержку венгры моментально показали, что не собираются торчать в защите даже против Франции.
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Атакующая игра венгров строилась за счет динамитных флангов, которые постоянно нагнетали обстановку около штрафной французов. Так Роланд Шаллаи уже на 10-й минуте посадил на желтую карточку Бенжамена Павара. Гол венгров тоже пришел после активности с левого фланга: Аттила Фиола отыгрался с партнером, влетел в штрафную и проткнул Уго Льориса в ближний угол. Справа жизнь французам портил их же соотечественник Лоик Него, выступающий за Венгрию.
Лоик Него по национальности француз и даже родился в Париже. Он дебютировал во взрослом футболе за «Нант», а до этого отпахал 59 матчей за молодежные сборные Франции. Правый латераль считался действительно перспективным, и после большого количества игр в молодежках рассчитывал однажды залезть в основную сборную. Однако самым крутым достижением с Францией для него осталась победа на Евро-2010 среди игроков до 19 лет. Лоик на мэйджоре провел полностью все игры, вместе с ним бегали современные топы: Антуан Гризманн, Александр Ляказетт, Седрик Бакамбу, Тимоте Колодзейчак и др.
«Мы с Гризманном выиграли Евро-2010 среди юношей до 19 лет. Эти моменты останутся со мной навсегда. Он был моим соседом по комнате. Мы всегда были вместе. Будет особенным увидеть его и сыграть не вместе, а друг против друга», – рассказывал Него.
Во взрослом футболе Лоик застрял в постоянных арендах и отсутствии стабильности. Пока летом 2015-го не нашел счастье в Венгрии. Француз – реальный ветеран венгерского футбола: он приходил «Видеотон», затем клуб год назывался «Види» и в 2019-м вернулся к историческому названию «Фехервар». За это время Него отбегал за команду 242 матча и засиял на всю страну. В феврале 2019-го французу выдали венгерское гражданство. За сборную он дебютировал в октябре 2020-го и сразу стал основным правым защитником.
Судьба быстро свела Него с родной командой. В игре с Францией на Евро-2020 он в одиночку отвечал за правый фланг и неплохо справился с задачей. Французы редко обостряли из его зоны и даже атаковали там реже, чем на противоположном краю. Лоик закончил матч с тремя попытками отбора, одним перехватом и выносом и двумя блокировками. Единственное с чем Лоик справлялся с трудом – бесконечные подключения Люки Диня. Один его прорыв закончился точным навесом на Мбаппе, который с нескольких метров головой не попал в створ.
В атаку защитник выскакивал не так часто, однако не забывал давить соотечественников и там. Лоик не показал чего-то выдающегося, однако несколько раз вылезал к чужой штрафной и напрягал соперников навесами. Он не стал самым заметным игроком матча, однако точно напомнил о себе во Франции.
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