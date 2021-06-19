Автогол стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2020.

После двух туров группового этапа у него пять забитых в ворота мячей. Авторами стали Мерих Демирал (Турция) в матче с Италией, Войцех Шченсный (Польша) в матче со Словакией, Матс Хуммельс (Германия) в матче с Францией и португальцы Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче с немцами.

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списке лучших бомбардиров Евро-2020 автогол опередил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда сборной Чехии Патрика Шика. У обоих футболистов всего лишь по три забитых мяча – на две банки меньше, чем у лидера рейтинга.

Автогол установил рекорд чемпионатов Европы. Никогда раньше он не клал так много в свои ворота. Предыдущее достижение установили во Франции-2016, когда в собственную сетку футболисты срезали три мяча. Тогда отличились исландец Биркир Севарсссон, североирландец Гарет Маколи и ирландец Киран Кларк.

Автогол принимал участие практически в каждом континентальном первенстве в новом веке. В 2016-м он забил три мяча, в 2012-м – один, в 2008-м – ни одного, в 2004-м – два, в 2000-м – один.

При этом автогол дебютировал на Евро-1976, но затем пропускал турниры с 1980 по 1996 гг. и не отличался банками в свои ворота.

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