Форвард сборной Швеции Александр Исак стал лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Словакии. Он отдал передачу на Робина Куайсона, который заработал решающий пенальти, – 1:0.

Бывший форвард сборной Англии и телеведущий BBC Гари Линекер похвалил действия Исака на поле. «Не думаю, что сейчас много сомнений в том, что Александр Исак привлечет много внимания от клубов по всей Европе. Выдающийся талант», – написал экс-футболист «Тоттенхэма» и «Барселоны».

На пресс-конференции Исака спросили, что он думает о приятных словах Линекера. «Я не очень в курсе, кто это. Это какой-то ветеран, работающий в студии по телику?» – уточнил страйкер. Журналисты сообщили шведу, что Гари Линекер был лучшим бомбардиром чемпионата мира-1986. «Ну, я тогда еще не родился, но кое-что о нем слышал», – не смутился 21-летний Александр.

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Гари Линекер завершил карьеру в 1994 году и с 1999-го ведет шоу Match of the Day на телеканале BBC One.

Александр Исак родился в 1999 году и в чемпионате Испании-2020/21 забил 17 мячей в 34 матчах за «Реал Сосьедад».

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