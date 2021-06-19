Кай Хаверц – идеальный форвард для сборной Германии-2021. Его холодный взгляд и непрофильная игра отлично отражают футбол бундестим. Йоахим Лёв построил новую комплектацию своей машины на системности и движении. Звездочка «Челси» олицетворяет обе категории.

На мяче сборная Германии повторила главный концепт из матча с Францией. Вингбеками остались Йозуа Киммих и Робин Госенс. Они активно включались в финальную треть и создавали ситуации пять-в-четыре против последней линии португальцев.

Широкий атакующий фронт сборной Германии. Киммих и Госенс занимают высокие позиции. Гюндоган и Мюллер готовы поддержать переднюю линию. Фото: Other Agency

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Чемпионы Европы ответили защитной схемой 4-5-1. Акцент этой расстановки был выставлен на опорную зону. Фернанду Сантуша слишком впечатлило, как Хаверц, Томас Мюллер и Серж Гнабри атаковали пространство перед штрафной в первом матче на Евро.

Схема 4-5-1 в защите сборной Португалии. Фото: Other Agency

В этих условиях следить за широкими зонами было некому. Полузащитники почти не опускались в первую линию, а Нелсон Семеду и Рафаэл Геррейру разрывались между флангами и полуфлангами. Итог – Госенс и Киммих легко получали мяч в продвинутых зонах и атаковали штрафную. Вингбеки Германии набили 42 касания в финальной трети и поучаствовали в каждом из четырех мячей команды – лучшая иллюстрация успешного тактического хода. Как следствие, Гнабри, Мюллер и Хаверц выдали 8, 6 и 6 действий в чужой штрафной соответственно.

Победа Германии над Португалией – идеальная тактическая победа в 2021 году: достаточно яркая и достаточно обоснованная.

Йоахим Лёв и Кай Хаверц, сборная Германии Фото: Getty Images

Поражение от Франции запустило ожидаемый дискурс вокруг немецкой сборной. «У Германии были моменты, но игрокам нужно быстрее двигаться без мяча», – отмечал помощник главного тренера «Лейпцига» Моритц Вольц. «Немцы показали интересный футбол, но порой он был таким медленным и убивающим. Им не хватило активности от нападающих», – подчеркивал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и эксперт BBC Дион Даблин.

Самое ценное для Лёва – он не отказался от принципов даже на фоне давления из медиа. Это признак великого тренера: чувствовать, у каких задумок больше потенциала, чем думают все вокруг, а от каких идей нужно отказаться. Немецкий коуч не менял систему после неудачного дебюта на Евро и выжал с ее помощью первую победу.

Лёв понял: фактическое поражение от Франции не коррелировало с тактикой игры. В первом матче на Евро сборная Германии играла так же лучше соперников. Второй тур многое расставил по местам. Венгрия наказала французов за стерильность, немцы разодрали чемпионов Европы через успешные установки. Осталось уверенно пройти последний раунд перед плей-офф.

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