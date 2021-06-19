Сборная Германии жестоко переехала португальцев. В начале матча не все было столько однозначно: немцы давили с первых минут, забили из офсайда, но пропустили чистый мяч после первой же контратаки. После гола Роналду сборная Португалии воодушевилась и пошла вперед – запала команды Фернанду Сантуша хватило еще на 20 минут, а затем она окончательно поплыла. Немцы так вдавили португальцев в штрафную, что им пришлось дважды забивать самим себе.

И все же Португалия легко отделалась: два гола в первом тайме – лишь малая часть из того, что могло влететь в ворота Руя Патрисиу. А не влетело именно благодаря голу Роналду – немцев так ошарашила наглость португальцев, что они временно разочаровались в самой идее идти в атаку. Казалось бы, Криш в эпизоде не сделал ничего сверхъестественного – просто подставил ножку и переправил мяч в пустые ворота. На самом деле без Роналду мяча не случилось бы – он присутствовал в эпизоде от начала и до конца.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

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Криш в 1001-й раз доказал, что остается безусловным лидером сборной и выдающимся атлетом даже в свои 36 лет. После углового у ворот Португалии именно Криш выбил мяч из штрафной и отправил его в контратаку. Капитан португальцев имел полное право стоять где-то там, на месте Диогу Жоты, но со своим турбопрыжком он находился в гуще. После того, как Рон отвел угрозу от ворот, он устроил себе спринт от штрафной до штрафной, чтобы поддержать откровенно вялую атаку.

По сравнению с одноклубниками Криш бежал будто на пятой скорости – не стоит удивляться, что между двумя его касаниями мяча в разных штрафных прошло всего 15 секунд. Не придави педаль Роналду, нет никаких гарантий, что гол состоялся бы. Кроме Жоты и Силвы в атаке никого, завершать некому, и это лучше всего описывает сборную Португалии в матче с немцами. Первый гол Роналду в ворота Бундестим должен был получиться примерно таким – по-настоящему трудовым и на износе.

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