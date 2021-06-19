В сборной Дании рассказали, как отреагировали на появление полузащитника Кристиана Эриксена на тренировке после эпизода с сердечным приступом.

Полузащитник Кристиан Нёргор назвал визит Эриксена большим сюрпризом. «Я не знал, что он приедет, так что мы остановили занятие, когда Крис появился. Он выглядел хорошо, так что это дало мощный заряд энергии всей команде. Нам разрешили обнять Криса, было здорово увидеть, как он прогуливается по полю вместе с сыном. Так что денек получился отличным во всех смыслах. Это то, что нам было нужно», – сказал Нёргор.

«Это был эмоциональный эпизод, ведь когда мы видели Эриксена в прошлый раз, он лежал на поле и сражался за жизнь. Мы знали, что с ним уже все хорошо, но увидеть Кристиана вживую – это совсем другое», – отметил защитник Йоаким Меле.

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«Было так классно видеть, как он стоит прямо напротив тебя. Для всех нас было важно знать, что с Кристианом все окей. Так что мы могли сконцентрироваться на остальных матчах турнира», – сообщил форвард Андреас Сков Ольсен. Футболистов со ссылкой на информагентство Associated Press процитировал сайт ESPN

Эриксена во время визита в сборную Дании сопровождала жена и двое маленьких детей. Полузащитник пообедал вместе с партнерами и уехал домой, чтобы провести время с семьей.

В субботу, 12 июня, Кристиан потерял сознание на 43-й минуте матча группового этапа против Финляндии. Его привели в чувство примерно через 10 минут и доставили в госпиталь Rigshospitalet в Копенгагене.

29-летнего Эриксена выписали из больницы спустя шесть дней, 18 июня. Футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

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