Сборная Испании поделила очки с Польшей в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Матч, прошедший в Севилье, завершился со счетом 1:1.

В первом тайме у Испании забил Альваро Мората – на 25-й минуте он в касание замкнул передачу Жерара Морено. На 54-й минуте Роберт Левандовский сравнял счет – лидер сборной Польши выиграл воздух у Эмерика Лапорта и головой скинул мяч в угол.

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Через две минуты Испания получила право на пенальти, но Морено попал в штангу, а на добивании в ворота не попал Мората. Это уже пятый незабитый пенальти на этом Евро.

Испания набрала 2 очка и занимает только третье место в группе, у Польши 1 балл и последняя строчка.

В третьем туре Испания сыграет со Словакией, а Польша – со Швецией.

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