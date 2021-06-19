Победители трех последних чемпионатов Европы Испания и Португалия рискуют уже после группового этапа оказаться в роли зрителей. А бравые мадьяры продолжают завоевательный набег на сердца нейтральных болельщиков.

Голы: Аттила Фиола, 45+2 – Антуан Гризманн, 66

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И все-таки справедливость существует! Упертые венгры бились против Португалии и не дотерпели до ничьей совсем чуть-чуть. Воздалось за старание уже в следующем туре: хозяева с помощью переполненного стадиона и характера щелкнули по носу чемпионов мира.

Французы больше атаковали, чащи били, создали больше моментов, но первыми забили венгры: резвая контруха привела к голу 31-летнего игрока «МОЛ Види». «Горжусь командой и болельщиками. Один из лучших дней в моей жизни!» – признался Аттила Фиола.

Аттила Фиола, сборная Венгрии Фото: Getty Images

Его день мог оказался еще круче, но все же класс чемпионов мира сказался. Килиан Мбаппе включил турбоскорость, а Антуан Гризманн вспомнил про реализацию. Но на этом все: Петер Гулачи поймал все остальное, что летело в его ворота, и подарил стране сенсацию. И это несмотря на серьезную потерю: еще в первом тайме ключевой Адам Салаи покинул поле после теплого удара.

Скорее всего, Венгрия все же вылетит из группы (нужна победа над немцами), но огромный ей респект за жизнь в группе смерти.

Что надо видеть

Реакцию венгров и журналистки на гол Фиолы. Полузащитник чуть не разнес ее рабочее место и подарил девушке самые странные эмоции: то ли страх, то ли общую эйфорию.

Цифры матча:

Карим Бензема по-прежнему не забивает на чемпионатах Европы. Форвард «ле блюз» нанес уже 30 ударов, но нет.

Сборная Франции не проигрывает, когда в основе выходят Поль Погба и Н’Голо Канте: 29 матчей, 22 победы, 7 ничьих.

Гризманн ворвался в тройку лучших бомбардиров в истории Евро – семь банок. Его опережают только Криштиану Роналду (12) и Мишель Платини (9).

Голы: Криштиану Роналду, 15; Диогу Жоту, 67 – Рубен Диаш (автогол), 35; Рафаэл Геррейру (автогол), 39; Кай Хаверц, 51; Робин Госенс, 60

Криштиану Роналду, сборная Португалии Фото: Getty Images

Все, что команды не забили в пятницу, влетело в суперигре в Мюнхене. Немцы агрессивно начали матч, но быстро пропустили в контратаке: самым нетерпеливым даже показалось, что Германия вот-вот вылетит с Евро, но Йоахим Лёв приготовил всем сюрприз.

Во-первых, бундестим была в порядке даже в проигранной встрече с Францией. Во-вторых, немцы компенсировали то поражение суператакой на Португалию. Лёв акцентировал атаку через фланги и разорвал надежную Португалию: особенно орудовал Робин Госенс, который вырезал ассист, забил мяч и выкатил два паса на автоголы соперника.

Криштиану Роналду тоже хорош: оформил гол и выдал акробатический ассист, но этого хватило лишь для того, чтобы избежать разгрома. Португалия нависла над вылетом из группы: если действующие чемпионы проиграют Франции, то рискуют поехать домой уже 23 июня.

Цифры матча:

Роналду – первый игрок в истории Евро, который забил более 3 мячей на трех разных турнирах: он вкрутил на Евро в 2012-м, в 2016-м и 2020-м.

Роналду догнал Мирослава Клозе по забитым мячам на чемпионатах Европы и мира – по 19 банок.

Португалия – первая команда в истории Евро и ЧМ, которая оформила два автогола в одном матче.

Теперь на турнире случилось уже пять автоголов. Это лучший бомбардир. И рекорд Евро – ранее не влетало больше трех за чемпионат.

Кай Хаверц – самый молодой немец, забивший на Евро (22 года и 8 дней). Моложе его был только Томас Мюллер (20 лет и 300 дней), но ветеран отличился на ЧМ, а на Евро – нет.

Голы: Альваро Мората, 25 – Роберт Левандовский, 54

Испанцы и поляки провалились в первом туре, поэтому вышли с 200-процентным зарядом на победу. К сожалению, уроков команды извлекли немного. Испания снова забрала мяч и не знала, что с этим сделать. Реально опасные моменты посыпались ближе к концу, когда соперник устал любоваться перепасовкой «фурии роха».

Роберт Левандовский забивает в матче Польша – Испания Фото: Getty Images

А вот реально кто извлек урок – это Роберта Левандовский. Поначалу он пытался подыгрывать партнерам, что привело лишь к промаху Кароля Свидерского с убойной позиции. Лучший форвард мира понял, что рассчитывать можно только на себя, и во втором тайме выиграл борьбу в воздухе, после чего послал мяч в сетку.

Усилия Левы могли быть обнулены спустя всего пару минут: испанцы заработали пенальти, но Жерар Морено зарядил в штангу, а на добивании Альваро Мората пробил в сторону. Теперь у Испании только 2 очка, у Польши – 1. Обе команды рискуют 23 июня отправиться в отпуск.

Цифры матча:

81% - никто не владел мячом больше Испании за два стартовых тура, зато сразу 15 сборных одержали больше побед (0 – у «фурии роха»).

4 из последних 5 голов сборной Испании в финальных стадиях Евро носят авторство Альваро Мораты.

Не успели англичане порадоваться рекорду Джуда Беллингема, как спустя 6 дней его перебил Кацпер Козловский. Поляк вышел на поле в возрасте 17 лет 246 дней и стал самым молодым игроком чемпионатов Европы.

Левандовский – первый польский футболист, забивавший на трех Евро (2012, 2016, 2020).

Жерар Морено – первый за 33 года игрок сборной Испании на крупном турнире (ЧМ и ЧЕ), который заработал пенальти, а потом сам его запорол.

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