После второго матча Испании на Евро-2020 сложилось стойкое впечатление – команда участвует в турнире не ради трофея и звания чемпионов Европы, а ради рекордного в истории футбола процента владения мячом. Против Швеции «Красная фурия» перекатывала его 85,1% времени, поляки оказались не такими податливыми – 76,3 на 23,7. Но цифры все равно впечатляют.

Тотальное превосходство в контроле мяча – единственное, чем может похвастать Испания. У команды две ничьи против средних европейских команд, третье место в группе и туманные перспективы выхода в 1/8. Безусловно, они есть, но впереди еще более закрытая Словакия, и как испанцы собираются вскрывать плотнейшую оборону соперника – вопрос на миллион.

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Проблема этой команды в том, что она играет по шаблону мощнейшей сборной конца нулевых–начала десятых, но в ней нет нужных исполнителей. Тогда зажигали Хави и Иньеста, в нападении наводили ужас подвижные и гибкие Вилья с Торресом. Они идеально подходили под тики-таку и понимали ее – быстрое владение, которое кружило головы и сворачивало соперникам шеи, прошивало любую оборону и позволяло закатывать мяч в пустые ворота. Эта команда удерживает мяч ради удержания – перепас на всех участках поля происходит в одном тягучем и монотонном ритме.

Завершаются такие атаки тоже предельно скучно. Навесы и прострелы на Морату – фирменный стиль. Но форвард «Ювентуса» и близко не Левандовский или Роналду, которые решают в 95% простых эпизодов. У Альваро все больше сходств с Тимо Вернером, чьи промахи еженедельно попадают в хит-парад футбольных мемов. Да, Мората забил Польше, но даже ту атаку нельзя назвать осмысленной и стройной – голевым пасом Морено оказался неудачный удар.

Момент Альваро Мораты Фото: Getty Images

«Мы разочарованы, это очевидно. Мяч не хочет залетать, – пожаловался после матча Родри. – Поле было не в лучшем для нашего футбола состоянии. Мы не забили пенальти. Должны были сделать это, потому что он сделал бы разницу». Полузащитник справедливо посетовал на невезение, но о том же могут грустить поляки: у них отличные моменты не реализовали Левандовский и Свидерский, а пенальти в ворота Шченсного был назначен за снос соперника без мяча.

Испанцы – одни из тех, кто генерирует скучный футбол на Евро. Он не приносит им результат и сделал аутсайдером среди топ-команд. Даже если парни Луиса Энрике одолеют Словакию и катапультируются в плей-офф, там их ждет мгновенный вылет. Любая сборная с исполнителями чуть выше классом, чем у Швеции, отправит эту сборную на каникулы.

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