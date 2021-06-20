Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле живет недалеко от Олимпийского стадиона в Риме. На полке в его гостиной в ряду контроллеров для любимого PlayStation пылится европейская «Золотая бутса» – приз самому результативному игроку среди топовых лиг. Чиро в сезоне-2019/20 забил 36 мячей, он на два гола обошел Левандовского, на пять – Роналду и на один – Месси . Никто в истории Серии А не забивал больше за одну кампанию.

Иммобиле был далек от подобных цифр в завершившемся клубном сезоне: он семь раз угодил в каркас, запорол четыре пенальти, всю весну мучился с тендинитом, но каким-то образом все же забил 20 мячей в лиге. Всего у него 155 мячей в 260 играх Серии А, 123 из которых он вкрутил за последние пять лет – у ближайшего преследователя за тот же отрезок на 42 гола меньше.

Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье Фото: Getty Images

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Осторожные восторги в адрес нападающего от итальянских болельщиков понятны – Чиро возглавлял атаку «адзурры» в 2017 году, когда команда не забила Швеции в двух стыковых матчах и пролетела мимо чемпионата мира впервые с 1958-го. Тогда же началась двухгодичная голевая засуха нападающего в сборной. «Давление оказалось слишком велико. Люди постоянно раздували ситуацию, было непросто», – признался Иммобиле в 2019-м, когда наконец распечатал ворота соперника в международном матче, это случилось в товарняке против Финляндии.

Летом 2018 года проблемную должность получил Роберто Манчини. Коуч столкнулся с дилеммой: в его распоряжении один из самых результативных нападающих мира, который в сборной испаряется перед воротами.

Марио Балотелли, Чиро Иммобиле Фото: Eurosport

Для начала Манчини предпринял сотую попытку реанимировать карьеру любимчика Марио Балотелли – в тот год он выступал за «Ниццу» и даже настрелял 18 голов во Франции. После Роберто перепробовал на острие Кевина Лазанья («Верона»), Леонардо Паволетти («Кальяри»), Пьетро Пеллегри («Монако») и дуэт Мойзе Кина и Фабио Квальяреллы. На коротком отрезке тандем даже выглядел неплохо, в двух стартовых матчах квалификации к Евро-2020 у парочки четыре мяча и ассист.

Коуч ни на одном этапе не терял веру в Иммобиле – такую клубную форму и очевидный талант невозможно игнорировать. Но экс-тренеру «Зенита» никак не удавалось расслабить игрока. По ходу квалификации Манчини построил команду вокруг троицы старых друзей – Иммобиле, Лоренцо Инсинье и Марко Вератти. Еще до совместной игры за национальную команду они провели сезон в «Пескаре», а стиль той команды был максимально созвучен атакующей философии Роберто.

По-настоящему раскрепостить Чиро помогли даже не старые приятели и подходящая формация, а эмпатичность и чуткость тренера. Иммобиле упустил верный шанс в игре против Нидерландов, а коуч опубликовал твит, чтобы успокоить его: «Ты забьешь победный против Польши».

Чиро Иммобиле Фото: Getty Images

В прошлом году за «скуадру адзурру» забивали в основном полузащитники – Стефано Сенси, Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини – и у Манчини снова обострилась головная боль из-за нерезультативного нападения. Но Роберто упрямо доверял Чиро. Тренер отмечал не только работоспособность футболиста, но и талант распасовщика – с момента назначения коуча страйкер сделал 20 ассистов за «Лацио».

«К сожалению, мы встречаемся только время от времени, и это все затрудняет. Если бы мы сыграли 38 матчей подряд, он забил бы за Италию 25 мячей», – обозначил проблему тренер.

Постепенно атакующий стиль сборной Италии и собственный статус помогли Иммобиле раскрыться в национальной команде. В матче против Швейцарии он забил 15-й мяч за «скуадру адзурру» (пятый в шести играх за сборную). После второстепенных ролей на ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 страйкер готов выйти на первый план и стать лучшим бомбардиром турнира, на котором у него есть все шансы дойти до поздних сдадий – в матче с Уэльсом итальянцы могут развить беспроигрышную серию до 30 встреч и повторить собственный довоенный рекорд.

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