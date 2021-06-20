В десятый день Евро-2020 стартует третий тур и состоятся матчи группы A – мы наконец узнаем, кто точно сыграет в плей-офф, а кто отправится отдыхать. Ради сохранения спортивного принципа матчи пройдут одновременно – здесь вам помогут онлайны на Eurosport!

20 июня, расписание дня на Евро

(по московскому времени)

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