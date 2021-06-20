Сборная Турции позорно проиграла два стартовых матча на Евро-2020. Команда Шенола Гюнеша разгромно уступила Италии и сдалась без боя Уэльсу. Комментатор «Матч ТВ» и большой поклонник турецкого футбола Эльвин Керимов посчитал, что у турок остаются неплохие математические шансы на выход из группы даже после такого ужасного начала.
Главное условие, конечно, победить сборную Швейцарии, без трех очков шансов ноль. А дальше все зависит не от турок. Нужно, чтобы сбылось хотя бы четыре исхода из приведенных ниже:
- Англия не проигрывает Шотландии
- Шотландцы играют вничью с хорватами
- Бельгия громит финнов
- Россия не проигрывает Дании
- Испания играет вничью с Польшей
- Словакия обыгрывает Испанию
- Шведы не уступают полякам
- Украина громит австрийцев (для прохода Турции подойдет и обратный результат)
- Франция не проигрывает Венгрии
- Португалия не проигрывает Германии, а немцы играют вничью с венграми.
Евро-2020
Топ-5 быстрых футболистов Евро-2020. На 1-м месте – итальянец
Во втором туре уже случилось три нужных туркам результата. Англия сыграла вничью с Шотландией, Польша поделила очки с Испанией, а Франция – с Венгрией. Отметается Португалия, которая уступила немцам, значит, туркам стоит надеяться хотя бы на один подходящий исход в семи встречах и рассчитывать на собственную победу. В таком случае янычары займут третье место в группе и попадут в число четырех лучших команд, занявших третьи строчки.
- Сборная Турции сыграет со Швейцарией 20 июня в 19:00 (мск).
- После двух туров команда Гюнеша пропустила пять мячей и не забила ни разу.
Евро-2020
Тренера Швейцарии зовут в «Зенит». Но это сразу выглядит как провал
Евро-2020
Уэльс тащит запасной кипер. У него 0 матчей за 4 года в лиге за клуб