Сборная Турции позорно проиграла два стартовых матча на Евро-2020. Команда Шенола Гюнеша разгромно уступила Италии и сдалась без боя Уэльсу. Комментатор «Матч ТВ» и большой поклонник турецкого футбола Эльвин Керимов посчитал, что у турок остаются неплохие математические шансы на выход из группы даже после такого ужасного начала.
Главное условие, конечно, победить сборную Швейцарии, без трех очков шансов ноль. А дальше все зависит не от турок. Нужно, чтобы сбылось хотя бы четыре исхода из приведенных ниже:
  • Англия не проигрывает Шотландии
  • Шотландцы играют вничью с хорватами
  • Бельгия громит финнов
  • Россия не проигрывает Дании
  • Испания играет вничью с Польшей
  • Словакия обыгрывает Испанию
  • Шведы не уступают полякам
  • Украина громит австрийцев (для прохода Турции подойдет и обратный результат)
  • Франция не проигрывает Венгрии
  • Португалия не проигрывает Германии, а немцы играют вничью с венграми.
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Во втором туре уже случилось три нужных туркам результата. Англия сыграла вничью с Шотландией, Польша поделила очки с Испанией, а Франция – с Венгрией. Отметается Португалия, которая уступила немцам, значит, туркам стоит надеяться хотя бы на один подходящий исход в семи встречах и рассчитывать на собственную победу. В таком случае янычары займут третье место в группе и попадут в число четырех лучших команд, занявших третьи строчки.
  • Сборная Турции сыграет со Швейцарией 20 июня в 19:00 (мск).
  • После двух туров команда Гюнеша пропустила пять мячей и не забила ни разу.
Последние матчи в группе А. Программа дня на Евро-2020
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