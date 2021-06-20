Руководство «Милана» расшаркивается перед звездами уровня Златана Ибрагимовича, продлевая контракт с угасающей звездой. Но не ценит собственных воспитанников, готовых пахать с утра до ночи. На Евро-2020 в составе «скуадры адзурры» зажигает Мануэль Локателли – парень органично заменил в составе травмированного Марко Верратти и дублем в ворота Швейцарии обеспечил Италии выход в плей-офф турнира. Как же «Милан» мог упустить такой талант?

Локателли открыл Массимилиано Аллегри – парню было всего 16, когда тренер подключил его к занятиям с первой командой. Полузащитник дебютировал в Серии А весной 2016-го в матче против «Карпи» и в следующем сезоне стал стабильным игроком основы. В девятом туре «россонери» впервые за четыре года победили «Ювентус», а единственный мяч провел Локателли.

Мануэль Локателли Фото: Getty Images

Чемпионат Италии Донна миа. Почему «Милан» еще жив 22/10/2016 В 22:16

Команда выступала неровно, тренеры часто менялись, а вместе с ними и отношение к Локателли. При Монтелле парень играл регулярно, а Гаттузо усадил на банку. В итоге осенью 2017-го руководство «Милана» отдало парня в аренду «Сассуоло» с обязательным выкупом за 14 млн евро. Локателли винит в ситуации бывшего спортивного директора клуба Леонардо, который не предусмотрел потенциальный взлет таланта.

На пресс-конференции после матча со Швейцарией Локателли повторил жест Роналду с бутылками «колы» – так же с ним поступили и в «Милане». И уже спустя один год сильно пожалели. В «Сассуоло» полузащитник встретился с проповедующим агрессивный атакующий футбол тренером Де Дзерби – именно заставил Ману снова поверить в себя.

«Он помог мне избавиться от ярлыка таланта, который никак не может окончательно заявить о себе. Моя карьера началась слишком быстро, от меня ждали вещей, на которые я тогда был неспособен. В «Сассуоло» я расслабился и раскрылся», – считает полузащитник.

Локателли «дал Криштиану» и положил воду на место колы

Стабильная игра помогла Локателли дебютировать в сборной Италии – летом прошлого года он сыграл против Нидерландов. За прошедший год Ману закрепился в команде и на Евро-2020 доказал свою состоятельность. Можно не сомневаться, что игрок такого калибра начнет новый сезон в более статусном клубе, чем «Сассуоло». И вряд ли это будет «Милан» – слишком глубокую рану нанесли парню бездарные руководители родного клуба.

Чемпионат Италии Ибре нужна операция, восстановление идет плохо (Football Italia) 11/06/2021 В 09:52