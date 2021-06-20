Вот и пришла пора судить сборную России по одному матчу. Если команда Станислава Черчесова не добьется нужного результата с датчанами, Евро-2020 точно будет считаться провальным. Получится выйти из группы – уже неплохо.

Какие расклады

Сборную России устроит любой результат, кроме поражения. Если российская команда проиграет, шансы занять третью строчку, и тем более выйти в плей-офф, крайне малы. Ничья – оптимальный вариант. Набрав один балл, Россия ворвется в 1/8 финала со второго места, только если финны не сотворят сенсацию. Победа – гарант второй строчки, но обыграть датчан будет трудно. Скандинавы оправились от инцидента с Эриксеном и показали смелую игру против Бельгии. Подробно о всех раскладах сборной перед игрой с Данией можно почитать здесь

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Алексей Миранчук Фото: Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

У России и Дании по одной серьезной потере на этом Евро. Датчане, как известно, лишились главной звезды, Кристиана Эриксена, который потерял сознание на поле во время матча с Финляндией. У Эриксена проблемы с сердцем, ему поставят кардиостимулятор.

Юрий Жирков получил повреждение мышцы бедра во время матча с Бельгией. 37-летний защитник сборной России также покинул расположение национальной команды и отправился на реабилитацию, больше он на Евро не сыграет.

Лицом к лицу

Россия и Дания встречались лишь однажды – в товарищеском матче в 2012 году. Победила сборная России, по мячу забили Роман Широков и Андрей Аршавин.

Юрий Жирков вышел в основе в той встрече и даже сделал ассист на Аршавина.

В заявке датчан на Евро-2020 – два футболиста, которые сыграли против России в 2012-м: Симон Кьер и Кристиан Эриксен. Даниэль Васс в той встрече остался в запасе.

Россия занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, Дания – 10-е.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Сборная России идет глухим аутсайдером в матче с датчанами, и это несмотря на два поражения Дании в двух матчах. Команда Черчесова показала, что ее возможности пока ограничиваются минимальной победой над финнами. Если российская сборная проиграла Бельгии крупно и без шансов, Дания выглядела уверенно – еще один фактор не в пользу россиян.

Сборная России вряд ли выставит автобус, как в матче с бельгийцами, но сложно представить, чтобы Черчесов играл в такой же открытый футбол, как со сборной Финляндии. Если удастся найти золотую середину, российская сборная урвет в Копенгагене ничью и отправится в плей-офф.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет Первый канал – начало трансляции в 19:00 (мск). Если не смотрите телевизор, то подключайтесь к онлайн-трансляции Eurosport.

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