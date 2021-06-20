Голландские болельщики жестко затроллили соседей по дачному участку во время просмотра матча сборной Нидерландов против Австрии. Парни увидели, что интернет-трансляция соседей запаздывает на 30 секунд, и не преминули этим воспользоваться.

Фанаты сборной смотрели матч по телевизору в комнате – когда Мемфис Депай промахнулся с убойной позиции, они принялись кричать, делая вид, что празднуют гол. Соседские поклонники футбола услышали ликование и тоже приготовились радоваться забитому мячу, но их постигло разочарование.

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Сборная Нидерландов обыграла Австрию со счетом 2:0. Команда Де Бура обеспечила себе не только выход из группы, но и первое место.

В третьем туре голландцы сыграют с Северной Македонией.

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