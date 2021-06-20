До перехода в «Реал» Криштиану Роналду обладал репутацией ловкача, который может объегорить на фланге пачку соперников и ввалить в девятку. В Манчестере португалец много забивал, но на острие играл очень редко – разве что иногда менялся позицией по ходу встречи с Уэйном Руни. В Мадриде эксперимент со сменой позиции Криша провернул Жозе Моуринью, и это стало одним из поворотных моментов в карьере бомбардира.

Особенный удивил болельщиков в финале Кубка Испании-2011 против «Барселоны». Он выпустил Роналду в старте на позиции центрфорварда – матч со скамейки смотрели такие ястребы, как Карим Бензема, Гонсало Игуаин и Эммануэль Адебайор. Расчет оказался верным: Криш всадил «Барсе» на 103-й минуте и принес команде трофей. О решении сделать из португальца центрфорварда Моуринью рассказал в документальном фильме Netflix «The Playbook».

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В той игре Криштиану доказал, что он гораздо более разноплановый игрок, чем о нем было принято думать. Начиная с сезона-2010/11 он забил 465 мячей и стал лучшим бомбардиром «Реала» в истории. Хотя с годами Роналду немного потерял скорость, но его гол Германии на Евро-2020 позволяет считать, что португалец все еще весьма могуч и опасен.

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