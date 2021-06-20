Легендарный вратарь сборной Турции Рюшту Речбер запомнился болельщиком длинным конским хвостом и боевым раскрасом на лице. Если первый был лишь составляющей имиджа, то у второго – несколько предназначений.

Раскрас также стал неотъемлемой частью образа Речбера. Турецкий вратарь выглядел устрашающе для нападающих соперника, но у черных полосок под глазами имелось и более прозаичное предназначение. Краска, которой мазал лицо Рюшту, – антибликовая. В Северной Америке такой окрас называют Eye Black – его наносят спортсмены, когда солнечный свет или прожекторы стадиона усложняют возможность увидеть летящий в воздухе мяч.

Рюшту Речбер Фото: Getty Images

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Краску часто наносят представители американского футбола, она состоит из пчелиного воска, парафина и угля. Также широко используются полосы с антибликовым покрытием, которые имитируют смазку. Они должны поглощать свет благодаря черному цвету, но доказано, что такие полосы не эффективны.

Речбер использовал смазку, чтобы не терять мяч из виду. Возможно, отчасти благодаря этой хитрости он пропустил относительно немного на ЧМ в Корее и Японии – шесть мячей в семи играх.

У легенды даже есть последователи: вратарь «Орландо Пайрэтс» Уэйн Сэндилэндс тоже играет с боевым окрасом. Уэйн – фанат Речбера, и говорит, что вырос на его матчах, хоть и младше турка всего на 11 лет. Южноафриканца, как и Рюшту в свое время, сложно представить без черных полос под глазами.

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