Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен считает, что его команда обязана обыгрывать Россию в третьем туре группового этапа Евро-2020.
«Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник. Если не способен обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь плей-офф. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир», – приводит слова Поульсена sport.tv2.dk.
- Сборная России сыграет с датчанами 21 июня в Копенгагене. Начало матча – в 22:00 (мск).
- После двух встреч у России 3 очка, Дания не набрала ни одного.
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